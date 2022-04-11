https://arabic.sputniknews.com/20220411/صاروخ-إسكندر-قادر-على-دخول-منشأة-العدو-عبر-النافذة-فيديو-عن-استخدامه-بأوكرانيا-1061061436.html
صاروخ "إسكندر" قادر على دخول منشأة العدو عبر النافذة.. فيديو عن استخدامه بأوكرانيا
صاروخ "إسكندر" قادر على دخول منشأة العدو عبر النافذة.. فيديو عن استخدامه بأوكرانيا
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فيديو جديدا عن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T07:32+0000
2022-04-11T07:32+0000
2022-04-11T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060962373_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88d6abe4bdbc131f484b8f379e7bf62a.jpg
وتظهر فيه عربة "إسكندر" أثناء قيامها بإطلاق صواريخها.وأوضحت وزارة الدفاع أن صواريخ "إسكندر" مخصصة لتدمير منشآت عسكرية مهمة محددة، منها مراكز القيادة ومستودعات الأسلحة والذخائر والمحروقات ووسائط الدفاع الجوي.مدى صاروخ "إسكندر": 500 كيلومتر. السرعة: 2100 متر في الثانية.ويتميز صاروخ "إسكندر" بالدقة والقدرة على اختراق الدفاعات الجوية المضادة للصواريخ. وتحتاج عربة "إسكندر" إلى وقت قصير للإعداد لإطلاق الصاروخ.وعن دقة "إسكندر" قال جنود من طاقم قيادة إحدى عرباته: "إن أحد صواريخهم دخل منشأة مستهدفة عبر النافذة".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف (نظام الحكم الأوكراني) على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من النازيين الجدد.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صاروخ "إسكندر" قادر على دخول منشأة العدو عبر النافذة.. فيديو عن استخدامه بأوكرانيا
07:32 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 07:33 GMT 11.04.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فيديو جديدا عن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.
وتظهر فيه عربة "إسكندر" أثناء قيامها بإطلاق صواريخها.
وأوضحت وزارة الدفاع أن صواريخ "إسكندر" مخصصة لتدمير منشآت عسكرية مهمة محددة، منها مراكز القيادة ومستودعات الأسلحة والذخائر والمحروقات ووسائط الدفاع الجوي.
مدى صاروخ "إسكندر": 500 كيلومتر. السرعة: 2100 متر في الثانية.
ويتميز صاروخ "إسكندر" بالدقة والقدرة على اختراق الدفاعات الجوية المضادة للصواريخ. وتحتاج عربة "إسكندر" إلى وقت قصير للإعداد لإطلاق الصاروخ.
وعن دقة "إسكندر" قال جنود من طاقم قيادة إحدى عرباته: "إن أحد صواريخهم دخل منشأة مستهدفة عبر النافذة".
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف (نظام الحكم الأوكراني) على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من النازيين الجدد.