https://arabic.sputniknews.com/20220411/صحيفة-فنلندا-والسويد-تتأهبان-للانضمام-إلى-حلف-الناتو-بحلول-الصيف-المقبل-1061057412.html
صحيفة: فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف الناتو بحلول الصيف المقبل
صحيفة: فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف الناتو بحلول الصيف المقبل
ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الاثنين، أن فنلندا والسويد ستنضمان إلى حلف الناتو بحلول الصيف المقبل. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T00:12+0000
2022-04-11T00:12+0000
2022-04-11T00:12+0000
الناتو
أخبار فنلندا
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ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع لم تكشف عنه قوله إن "عضوية البلدين في الحلف موضوع نقاش ولقاءات عديدة في المحادثات بين وزراء خارجية الناتو".وبحسب الصحيفة، "من المتوقع أن تتقدم فنلندا بطلب الانضمام لحلف الناتو في يونيو/حزيران المقبل، ثم تليها السويد".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, أخبار فنلندا
صحيفة: فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف الناتو بحلول الصيف المقبل
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ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الاثنين، أن فنلندا والسويد ستنضمان إلى حلف الناتو بحلول الصيف المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع لم تكشف عنه قوله إن "عضوية البلدين في الحلف موضوع نقاش
ولقاءات عديدة في المحادثات بين وزراء خارجية الناتو".
وبحسب الصحيفة، "من المتوقع أن تتقدم فنلندا بطلب الانضمام لحلف الناتو في يونيو/حزيران المقبل، ثم تليها السويد".