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https://arabic.sputniknews.com/20220411/صحيفة-كويتية-إيران-وجهت-سفيرها-في-العراق-للاتصال-بنظيره-السعودي-لعقد-جولة-مباحثات-قبل-نهاية-رمضان-1061086776.html
صحيفة كويتية: إيران وجهت سفيرها في العراق للاتصال بنظيره السعودي لعقد جولة مباحثات قبل نهاية رمضان
صحيفة كويتية: إيران وجهت سفيرها في العراق للاتصال بنظيره السعودي لعقد جولة مباحثات قبل نهاية رمضان
كشفت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، عن استئناف الاتصالات والتنسيق لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:26+0000
2022-04-11T15:27+0000
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ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية، عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية، التأكيد على أن "الإيرانيين يأملون بعقدها في فترة ما قبل عيد الفطر المبارك"، مضيفا أنه "تم توجيه السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي للاتصال بالسفير السعودي في بغداد لعقد الجولة الجديدة من المباحثات قبل نهاية شهر رمضان المبارك".وذكر المصدر، أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالات بوزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، وأكد له أن طهران ترحب بالمبادرة الخليجية لوقف إطلاق النار في اليمن"، مبينا أن "الرياض أبلغت طهران أنها ستزيد حصة الحجاج الإيرانيين لموسم حج هذا العام، وهو ما اعتبرته طهران لفتة إيجابية".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "تطورا جديدا لم يحصل وحينما يتم الاتفاق على موعد لجولة جديدة من المفاوضات سيتم الإعلان عنه"، معربا عن أمله أن "تتوجه الرياض للجولة الجديدة من المفاوضات في بغداد بردود تنفيذية".وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كشف للمرة الأولى، في مايو/أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/إيران-تتحدث-مجددا-عن-الاتفاق-بين-الكويت-والسعودية-بشأن-حقل-الدرة-وتكشف-جديد-المفاوضات-مع-الرياض-1061084611.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

صحيفة كويتية: إيران وجهت سفيرها في العراق للاتصال بنظيره السعودي لعقد جولة مباحثات قبل نهاية رمضان

15:26 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 15:27 GMT 11.04.2022)
© AFP 2022 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / AP
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كشفت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، عن استئناف الاتصالات والتنسيق لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد.
ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية، عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية، التأكيد على أن "الإيرانيين يأملون بعقدها في فترة ما قبل عيد الفطر المبارك"، مضيفا أنه "تم توجيه السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي للاتصال بالسفير السعودي في بغداد لعقد الجولة الجديدة من المباحثات قبل نهاية شهر رمضان المبارك".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
إيران تتحدث مجددا عن الاتفاق بين الكويت والسعودية بشأن حقل الدرة وتكشف جديد المفاوضات مع الرياض
14:59 GMT
وذكر المصدر، أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالات بوزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، وأكد له أن طهران ترحب بالمبادرة الخليجية لوقف إطلاق النار في اليمن"، مبينا أن "الرياض أبلغت طهران أنها ستزيد حصة الحجاج الإيرانيين لموسم حج هذا العام، وهو ما اعتبرته طهران لفتة إيجابية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "تطورا جديدا لم يحصل وحينما يتم الاتفاق على موعد لجولة جديدة من المفاوضات سيتم الإعلان عنه"، معربا عن أمله أن "تتوجه الرياض للجولة الجديدة من المفاوضات في بغداد بردود تنفيذية".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كشف للمرة الأولى، في مايو/أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.
وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:32 GMT
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