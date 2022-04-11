عاصفة رملية تضرب العراق

© AFP 2022 / Safin Hamed رجل كردي عراقي يعاني من الربو يستخدم كمامة أكسجين في غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات خلال عاصفة رملية في أربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق، في 7 أبريل 2022.