عاصفة رملية تضرب العراق

© REUTERS / Ahmed Saadطيور تحلق بالقرب من ضريح الإمام موسى الكاظم، خلال عاصفة رملية في حي الكاظمية ببغداد، العراق، 9 أبريل 2022.
طيور تحلق بالقرب من ضريح الإمام موسى الكاظم، خلال عاصفة رملية في حي الكاظمية ببغداد، العراق، 9 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Safin Hamedرجل كردي عراقي يعاني من الربو يستخدم كمامة أكسجين في غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات خلال عاصفة رملية في أربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Safin Hamed
رجل كردي عراقي يعاني من الربو يستخدم كمامة أكسجين في غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات خلال عاصفة رملية في أربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
عاصفة رملية تجتاح مباني البلدة القديمة ، على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل شمالي العراق، في 7 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
عاصفة رملية تجتاح مباني البلدة القديمة ، على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل شمالي العراق، في 7 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Safin Hamedبائع متجول يقف بجانب كشك منتجاته على جانب طريق رئيسي خلال عاصفة رملية في أربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Safin Hamed
بائع متجول يقف بجانب كشك منتجاته على جانب طريق رئيسي خلال عاصفة رملية في أربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidiالسيارات تسير وسط عاصفة رملية على طريق رئيسي في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على طريق رئيسي في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniالسيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022.
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Safin Hamedرجل يركب دراجته على طريق خلال عاصفة رملية في أربيل، شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Safin Hamed
رجل يركب دراجته على طريق خلال عاصفة رملية في أربيل، شمال العراق، في 7 أبريل 2022.