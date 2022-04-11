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عاصفة رملية تضرب العراق
عاصفة رملية تضرب العراق
تعرضت بعض أنحاء العراق خلال الأيام الأخيرة لعاصفة رملية. وأفادت مصادر رسمية بأن عشرات المواطنين تعرضوا للاختناق، ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب مشاكل... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
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фото, العراق, صور, وسائط متعددة

عاصفة رملية تضرب العراق

12:25 GMT 11.04.2022
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تعرضت بعض أنحاء العراق خلال الأيام الأخيرة لعاصفة رملية. وأفادت مصادر رسمية بأن عشرات المواطنين تعرضوا للاختناق، ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.
© REUTERS / Ahmed Saadطيور تحلق بالقرب من ضريح الإمام موسى الكاظم، خلال عاصفة رملية في حي الكاظمية ببغداد، العراق، 9 أبريل 2022.
طيور تحلق بالقرب من ضريح الإمام موسى الكاظم، خلال عاصفة رملية في حي الكاظمية ببغداد، العراق، 9 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Ahmed Saad
طيور تحلق بالقرب من ضريح الإمام موسى الكاظم، خلال عاصفة رملية في حي الكاظمية ببغداد، العراق، 9 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Safin Hamedرجل كردي عراقي يعاني من الربو يستخدم كمامة أكسجين في غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات خلال عاصفة رملية في أربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
رجل كردي عراقي يعاني من الربو يستخدم كمامة أكسجين في غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات خلال عاصفة رملية في أربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق، في 7 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Safin Hamed
رجل كردي عراقي يعاني من الربو يستخدم كمامة أكسجين في غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات خلال عاصفة رملية في أربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

عاصفة رملية تجتاح مباني البلدة القديمة ، على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل شمالي العراق، في 7 أبريل 2022.

عاصفة رملية تجتاح مباني البلدة القديمة ، على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل شمالي العراق، في 7 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

عاصفة رملية تجتاح مباني البلدة القديمة ، على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل شمالي العراق، في 7 أبريل 2022.

© AFP 2022 / Safin Hamedبائع متجول يقف بجانب كشك منتجاته على جانب طريق رئيسي خلال عاصفة رملية في أربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
بائع متجول يقف بجانب كشك منتجاته على جانب طريق رئيسي خلال عاصفة رملية في أربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق، في 7 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
4/7
© AFP 2022 / Safin Hamed
بائع متجول يقف بجانب كشك منتجاته على جانب طريق رئيسي خلال عاصفة رملية في أربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidiالسيارات تسير وسط عاصفة رملية على طريق رئيسي في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على طريق رئيسي في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
5/7
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على طريق رئيسي في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniالسيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022.
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
6/7
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Safin Hamedرجل يركب دراجته على طريق خلال عاصفة رملية في أربيل، شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
رجل يركب دراجته على طريق خلال عاصفة رملية في أربيل، شمال العراق، في 7 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
7/7
© AFP 2022 / Safin Hamed
رجل يركب دراجته على طريق خلال عاصفة رملية في أربيل، شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
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