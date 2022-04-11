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فرنسا تدعو تونس للتوصل بسرعة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
فرنسا تدعو تونس للتوصل بسرعة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
حث السفير الفرنسي لدى تونس أندريه باران، اليوم الإثنين، الحكومة التونسية على التوصل بسرعة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T12:49+0000
2022-04-11T12:49+0000
أخبار تونس اليوم
صندوق النقد الدولي
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جاء ذلك خلال مقابلة بثتها إذاعة "إكسبريس إف إم"، اليوم الاثنين، حول الأوضاع الاقتصادية التونسية.وقال السفير باران إن تقريرا فرنسيا تطرق إلى الوضع الاقتصادي في تونس في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولجوء الحكومة التونسية المكثف للاقتراض لتغطية حاجياتها بما قيمته 20 مليار دينار منها 12.7 مليار دينار من الاقتراض الخارجي.واعتبر أن هذا الوضع يستدعي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، مشيرا إلى أن بلاده تتابع الوضع الاقتصادي في عدد من الدول التي تبني علاقات اقتصادية معها.وقال إن بلاده وفرت صناديق مالية لدعم الدول المهددة في أمنها الغذائي إضافة إلى صندوق بقيمة 200 مليون يورو خصصه الاتحاد الأوروبي لهذه الدول، موضحا أنه تونس بإمكانها الانتفاع بحصة من هذه التمويلات.وتعمل تونس على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قدره 4 مليارات دولار.وفي أواخر الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه حقق مزيدا من التقدم في مناقشات فنية مع تونس، للحصول على حزمة إنقاذ مالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/الاستفتاء-على-النظام-السياسي-في-تونس-ما-فرص-تنفيذه-في-الموعد-المقرر؟-1061055259.html
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أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي

فرنسا تدعو تونس للتوصل بسرعة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

12:49 GMT 11.04.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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حث السفير الفرنسي لدى تونس أندريه باران، اليوم الإثنين، الحكومة التونسية على التوصل بسرعة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك خلال مقابلة بثتها إذاعة "إكسبريس إف إم"، اليوم الاثنين، حول الأوضاع الاقتصادية التونسية.
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وقال السفير باران إن تقريرا فرنسيا تطرق إلى الوضع الاقتصادي في تونس في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولجوء الحكومة التونسية المكثف للاقتراض لتغطية حاجياتها بما قيمته 20 مليار دينار منها 12.7 مليار دينار من الاقتراض الخارجي.
واعتبر أن هذا الوضع يستدعي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، مشيرا إلى أن بلاده تتابع الوضع الاقتصادي في عدد من الدول التي تبني علاقات اقتصادية معها.
وقال إن بلاده وفرت صناديق مالية لدعم الدول المهددة في أمنها الغذائي إضافة إلى صندوق بقيمة 200 مليون يورو خصصه الاتحاد الأوروبي لهذه الدول، موضحا أنه تونس بإمكانها الانتفاع بحصة من هذه التمويلات.
وتعمل تونس على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قدره 4 مليارات دولار.
وفي أواخر الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه حقق مزيدا من التقدم في مناقشات فنية مع تونس، للحصول على حزمة إنقاذ مالي.
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