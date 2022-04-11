https://arabic.sputniknews.com/20220411/فلكي-سعودي-يكشف-أن-2030-سيشهد-ظاهرة-بشأن-رمضان-لا-تتكرر-إلا-كل-33-عام-1061079375.html
فلكي سعودي يكشف أن 2030 سيشهد ظاهرة بشأن رمضان لا تتكرر إلا كل 33 عام
فلكي سعودي يكشف أن 2030 سيشهد ظاهرة بشأن رمضان لا تتكرر إلا كل 33 عام
فجر خبير فلكي سعودي مفاجأة بشأن شهر رمضان، وهو أن العالم سيصوم مرتين في عام 2030. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T13:34+0000
2022-04-11T13:34+0000
2022-04-11T13:34+0000
رمضان
السعودية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1060819187_0:189:3127:1948_1920x0_80_0_0_2dfc4531d53299afb241ed6692cb883d.jpg
وأفاد خالد الزعاق في مقطع مصور له نشره على "تويتر"، أمس الأحد، أن العالم سيصوم رمضانين في عام واحد هو 2030، وهذا يحدث في السنة الميلادية وليس في السنة الهجرية.وبيّن أنه "في سنة 1451 هجري يبدأ رمضان في 5 يناير/ كانون الثاني 2030، وفي عام 1452 هجري يبدأ في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2030، ويعني هذا أننا سنصوم 36 يوما عام 2030، منها 30 يوما تابعة للسنة 1451 و6 أيام لـ1452".وأوضح خالد الزعاق أن تلك الظاهرة تتكرر مرة واحدة كل 33 عاما، لافتا إلى أنها حدثت في عامي 1965 و1997، وستحدث 2030، وستتكرر في عام 2063.وأشار الخبير الفلكي السعودي، خالد الزعاق، إلى أن "شهر رمضان يطوف على الفصول الأربعة كل 32 عاما مرة واحدة، وفي العام الحالي 1443 سنصوم خلال فصل الربيع، و1449 في أوج الشتاء، و1457 أوج الخريف، و1466 أوج القيظ".كما لفت إلى أن رمضان يأتي ضمن السنة القمرية التي تكون مدتها 354 يوما، بينما تتبع الفصول الأربعة نظام السنة الشمسية التي مدتها 365 يوما، والفارق بينهما 11 يوما.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1060819187_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_2d1e236a53f5209e8695ee6fae629d5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رمضان, السعودية, العالم العربي
فلكي سعودي يكشف أن 2030 سيشهد ظاهرة بشأن رمضان لا تتكرر إلا كل 33 عام
تابعنا عبر
فجر خبير فلكي سعودي مفاجأة بشأن شهر رمضان، وهو أن العالم سيصوم مرتين في عام 2030.
وأفاد خالد الزعاق في مقطع مصور له نشره على "تويتر"، أمس الأحد، أن العالم سيصوم رمضانين في عام واحد هو 2030، وهذا يحدث في السنة الميلادية وليس في السنة الهجرية.
وبيّن أنه "في سنة 1451 هجري يبدأ رمضان في 5 يناير/ كانون الثاني 2030، وفي عام 1452 هجري يبدأ في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2030، ويعني هذا أننا سنصوم 36 يوما عام 2030، منها 30 يوما تابعة للسنة 1451 و6 أيام لـ1452".
وأوضح خالد الزعاق أن تلك الظاهرة تتكرر مرة واحدة كل 33 عاما، لافتا إلى أنها حدثت في عامي 1965 و1997، وستحدث 2030، وستتكرر في عام 2063.
وأشار الخبير الفلكي السعودي، خالد الزعاق، إلى أن "شهر رمضان يطوف على الفصول الأربعة كل 32 عاما مرة واحدة، وفي العام الحالي 1443 سنصوم خلال فصل الربيع، و1449 في أوج الشتاء، و1457 أوج الخريف، و1466 أوج القيظ".
كما لفت إلى أن رمضان يأتي ضمن السنة القمرية التي تكون مدتها 354 يوما، بينما تتبع الفصول الأربعة نظام السنة الشمسية التي مدتها 365 يوما، والفارق بينهما 11 يوما.