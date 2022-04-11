https://arabic.sputniknews.com/20220411/قطر-وإيران-توقعان-اتفاقيتين-في-مجال-الطيران-1061088586.html
قطر وإيران توقعان اتفاقيتين في مجال الطيران
قطر وإيران توقعان اتفاقيتين في مجال الطيران
وقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية في مجال الطيران تسمح بربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران مع إقليم معلومات الطيران في إيران. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:59+0000
2022-04-11T15:59+0000
2022-04-11T15:59+0000
العالم
أخبار قطر اليوم
إيران
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الاتفاقية بين الدولتين خاصة بالعمليات التشغيلية.ولفتت الوكالة إلى أنه تم توقيع اتفاقية أخرى بشأن زيادة رحلات الطيران بين الدولتين.ولفتت الوكالة إلى أن قطر وإيران تبحثان تعزيز التعاون في قطاع النقل وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال إدارة الموانئ والنقل البحري لتسهيل حركة النقل بين الجانبين وإزالة المعوقات.وأعلنت إيران، أمس الأحد، أنها تعتزم زیادة عدد الرحلات الجویة مع قطر إلى 200 رحلة یومیا خلال بطولة كأس العالم 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/إيران-زیادة-عدد-الرحلات-الجویة-مع-قطر-إلی-200-رحلة-یومیا-أثناء-كأس-العالم-1061033579.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار قطر اليوم, إيران
قطر وإيران توقعان اتفاقيتين في مجال الطيران
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وقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية في مجال الطيران تسمح بربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران مع إقليم معلومات الطيران في إيران.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الاتفاقية بين الدولتين
خاصة بالعمليات التشغيلية.
ولفتت الوكالة إلى أنه تم توقيع اتفاقية أخرى بشأن زيادة رحلات الطيران
بين الدولتين.
ولفتت الوكالة إلى أن قطر وإيران تبحثان تعزيز التعاون في قطاع النقل
وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال إدارة الموانئ والنقل البحري لتسهيل حركة النقل بين الجانبين وإزالة المعوقات.
وأعلنت إيران، أمس الأحد، أنها تعتزم زیادة عدد الرحلات الجویة مع قطر إلى 200 رحلة یومیا خلال بطولة كأس العالم 2022.