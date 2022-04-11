https://arabic.sputniknews.com/20220411/قوات-الأمن-البولندية-تفتح-النار-على-نقطة-تفتيش-على-الحدود-البيلاروسية-1061089065.html
قوات الأمن البولندية تفتح النار على نقطة تفتيش على الحدود البيلاروسية
قوات الأمن البولندية تفتح النار على نقطة تفتيش على الحدود البيلاروسية
فتحت قوات الأمن البولندية النار على نقطة تفتيش حدود بيسشاتكا في بيلاروسيا، حسبما ذكرت لجنة الحدود البيلاروسية، اليوم الاثنين. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T16:06+0000
2022-04-11T16:06+0000
2022-04-11T16:06+0000
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مينسك - سبوتنيك. وأفادت لجنة الحدود عبر قناتها على تليغرام: "في ليلة 10-11 أبريل/نيسان، أطلق الجنود البولنديون النار على نقطة تفتيش الطريق البيلاروسية بيسشاتكا. وحاولت قوات الأمن أيضًا تعمية حرس الحدود البيلاروسيين بأضواء قوية. تم تسجيل الأعمال غير القانونية للجانب المجاور بواسطة كاميرات المراقبة بالفيديو". وذكرت لجنة الحدود أنه "أثناء تفتيش المنطقة من قبل مفرزة الحدود البيلاروسية، تم العثور على أضرار في جدران الوحدات الحدودية، وكذلك الكرات المعدنية". وقالت لجنة الحدود "في وقت سابق تم إطلاق النار على نقطة حدودية بيلاروسية بطريقة مماثلة من أراضي بولندا. مضيفة أنه تم إبلاغ الجانب البولندي بالحادثة الحدودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/رئيس-بيلاروسيا-يرد-على-اقتراح-بولندا-ويعتبره-بداية-الحرب-العالمية-الثالثة-1060389354.html
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العالم, بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم
قوات الأمن البولندية تفتح النار على نقطة تفتيش على الحدود البيلاروسية
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فتحت قوات الأمن البولندية النار على نقطة تفتيش حدود بيسشاتكا في بيلاروسيا، حسبما ذكرت لجنة الحدود البيلاروسية، اليوم الاثنين.
مينسك - سبوتنيك. وأفادت لجنة الحدود عبر قناتها على تليغرام: "في ليلة 10-11 أبريل/نيسان، أطلق الجنود البولنديون النار على نقطة تفتيش الطريق البيلاروسية بيسشاتكا. وحاولت قوات الأمن أيضًا تعمية حرس الحدود البيلاروسيين بأضواء قوية. تم تسجيل الأعمال غير القانونية للجانب المجاور بواسطة كاميرات المراقبة بالفيديو".
وذكرت لجنة الحدود أنه "أثناء تفتيش المنطقة من قبل مفرزة الحدود البيلاروسية، تم العثور على أضرار في جدران الوحدات الحدودية، وكذلك الكرات المعدنية". وقالت لجنة الحدود "في وقت سابق تم إطلاق النار على نقطة حدودية بيلاروسية بطريقة مماثلة من أراضي بولندا. مضيفة أنه تم إبلاغ الجانب البولندي بالحادثة الحدودية.