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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220411/قوات-دونيتسك-تسيطر-على-كامل-ميناء-ماريوبول--1061082447.html
جمهورية دونيتسك الشعبية تؤكد سيطرتها على ميناء ماريوبول
جمهورية دونيتسك الشعبية تؤكد سيطرتها على ميناء ماريوبول
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، سيطرة قوات دونيتسك والقوات الروسية على ميناء ماريويول. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T14:14+0000
2022-04-11T14:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال بوشيلين على الهواء في القناة الأولى: "فيما يتعلق بميناء ماريوبول، فهو بالفعل تحت سيطرتنا".وقال بوشيلين، متحدثا إلى ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، في وقت سابق من اليوم، إن العمليات العسكرية ستستمر وسنقوم بتكثيف وتعزيز التقدم على الجبهات لتحرير أراضي الجمهورية في أقرب وقت ممكن.وتابع قائلا: "وفقا لتقديراتنا، لا يزال هناك بضعة آلاف من القوميين في منطقة مصنع آزوفستال. ويتراوح الرقم كما يبدو من التقارير بين 1.5 و3 آلاف شخص".أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس الأحد، أن الجنود الروس بالتعاون مع قواتها نجحوا بإجلاء 47 بحارا من العاملين في طواقم السفن التي حاصرها القوميون الأوكرانيون في ميناء ماريوبول.وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/إجلاء-47-شخصا-من-السفن-المحاصرة-في-ميناء-ماريوبول-1061049366.html
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جمهورية دونيتسك الشعبية تؤكد سيطرتها على ميناء ماريوبول

14:14 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 14:43 GMT 11.04.2022)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعملية خاصة لقوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية على مشارف ماريوبول، 11 مارس 2022
عملية خاصة لقوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية على مشارف ماريوبول، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، سيطرة قوات دونيتسك والقوات الروسية على ميناء ماريويول.
وقال بوشيلين على الهواء في القناة الأولى: "فيما يتعلق بميناء ماريوبول، فهو بالفعل تحت سيطرتنا".
وقال بوشيلين، متحدثا إلى ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، في وقت سابق من اليوم، إن العمليات العسكرية ستستمر وسنقوم بتكثيف وتعزيز التقدم على الجبهات لتحرير أراضي الجمهورية في أقرب وقت ممكن.

وكشف بوشلين أن أكثر من 1500 مسلح أوكراني يتواجدون في منطقة مصنع ماريوبول "آزوفستال".

وتابع قائلا: "وفقا لتقديراتنا، لا يزال هناك بضعة آلاف من القوميين في منطقة مصنع آزوفستال. ويتراوح الرقم كما يبدو من التقارير بين 1.5 و3 آلاف شخص".
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس الأحد، أن الجنود الروس بالتعاون مع قواتها نجحوا بإجلاء 47 بحارا من العاملين في طواقم السفن التي حاصرها القوميون الأوكرانيون في ميناء ماريوبول.
يشار إلى أن الجيش الروسي حرر عدة طواقم من روسيا وأذربيجان ومصر وأوكرانيا. وبحسب قناة الشرطة، لم يتمكن البحارة من مغادرة منطقة الحرب في الوقت المناسب بسبب الألغام التي زرعها القوميون حيث استخدم المتطرفون البحارة كدرع بشري.
لاجئون من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إجلاء 47 شخصا من السفن المحاصرة في ميناء ماريوبول
أمس, 15:52 GMT

الجدير بالذكر، أنه منذ إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك. ومع ذلك، في يونيو من ذلك العام، سيطرت قوات الأمن الأوكرانية على المدينة، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن الصراع سخونة في أوكرانيا.

وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:29 GMT
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