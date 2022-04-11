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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220411/لافروف-الأعمال-العسكرية-لن-تتوقف-خلال-المفاوضات-مع-أوكرانيا---1061074719.html
لافروف: الأعمال العسكرية لن تتوقف خلال المفاوضات مع أوكرانيا
لافروف: الأعمال العسكرية لن تتوقف خلال المفاوضات مع أوكرانيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا لا تنوي وقف الأعمال القتالية خلال فترة المفاوضات مع أوكرانيا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T12:28+0000
2022-04-11T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال لافروف في مقابلة أجراها اليوم على قناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية: "شدد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) مرارا وتكرارا على أننا نفضل المفاوضات. ولكن إذا كان خلال الجولة الأولى، خلال فترة الجولة الأولى من المفاوضات، عندما اقترح الجانب الأوكراني واتفقنا على إجراء اتصال عبر الوفود، وإذ أعطى الرئيس الأمر بعد ذلك بوقف الأعمال القتالية وفي إجراء عملية عسكرية خاصة، ثم عندما اقتنعنا بأن الأوكرانيين لن يردوا بالمثل، تقرر عدم توقيف (العمليات العسكرية) خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات. حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وحتى يتم توقيعه".وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/لافروف-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-تهدف-إلى-إنهاء-هيمنة-الولايات-المتحدة-على-العالم--1061071140.html
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لافروف: الأعمال العسكرية لن تتوقف خلال المفاوضات مع أوكرانيا

12:28 GMT 11.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا لا تنوي وقف الأعمال القتالية خلال فترة المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال لافروف في مقابلة أجراها اليوم على قناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية: "شدد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) مرارا وتكرارا على أننا نفضل المفاوضات. ولكن إذا كان خلال الجولة الأولى، خلال فترة الجولة الأولى من المفاوضات، عندما اقترح الجانب الأوكراني واتفقنا على إجراء اتصال عبر الوفود، وإذ أعطى الرئيس الأمر بعد ذلك بوقف الأعمال القتالية وفي إجراء عملية عسكرية خاصة، ثم عندما اقتنعنا بأن الأوكرانيين لن يردوا بالمثل، تقرر عدم توقيف (العمليات العسكرية) خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات. حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وحتى يتم توقيعه".

"عمليتنا العسكرية الخاصة تهدف لوضع نهاية للتوسع والنهج المتهور لهيمنة الولايات المتحدة الكاملة على العالم والدول الغربية التابعة لها في المحافل الدولية".

لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
لافروف: العملية العسكرية الروسية الخاصة تهدف إلى إنهاء هيمنة الولايات المتحدة على العالم
11:06 GMT

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:21 GMT
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