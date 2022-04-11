https://arabic.sputniknews.com/20220411/لافروف-الأعمال-العسكرية-لن-تتوقف-خلال-المفاوضات-مع-أوكرانيا---1061074719.html
لافروف: الأعمال العسكرية لن تتوقف خلال المفاوضات مع أوكرانيا
لافروف: الأعمال العسكرية لن تتوقف خلال المفاوضات مع أوكرانيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا لا تنوي وقف الأعمال القتالية خلال فترة المفاوضات مع أوكرانيا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T12:28+0000
2022-04-11T12:28+0000
2022-04-11T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971944_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_1c91d38671f371bf24832abbc7fc45f4.jpg
وقال لافروف في مقابلة أجراها اليوم على قناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية: "شدد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) مرارا وتكرارا على أننا نفضل المفاوضات. ولكن إذا كان خلال الجولة الأولى، خلال فترة الجولة الأولى من المفاوضات، عندما اقترح الجانب الأوكراني واتفقنا على إجراء اتصال عبر الوفود، وإذ أعطى الرئيس الأمر بعد ذلك بوقف الأعمال القتالية وفي إجراء عملية عسكرية خاصة، ثم عندما اقتنعنا بأن الأوكرانيين لن يردوا بالمثل، تقرر عدم توقيف (العمليات العسكرية) خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات. حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وحتى يتم توقيعه".وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/لافروف-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-تهدف-إلى-إنهاء-هيمنة-الولايات-المتحدة-على-العالم--1061071140.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971944_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_7755b149d5e1085ba75ed3ac5cb1f8f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف: الأعمال العسكرية لن تتوقف خلال المفاوضات مع أوكرانيا
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا لا تنوي وقف الأعمال القتالية خلال فترة المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال لافروف في مقابلة أجراها اليوم على قناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية: "شدد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) مرارا وتكرارا على أننا نفضل المفاوضات. ولكن إذا كان خلال الجولة الأولى، خلال فترة الجولة الأولى من المفاوضات، عندما اقترح الجانب الأوكراني واتفقنا على إجراء اتصال عبر الوفود، وإذ أعطى الرئيس الأمر بعد ذلك بوقف الأعمال القتالية وفي إجراء عملية عسكرية خاصة، ثم عندما اقتنعنا بأن الأوكرانيين لن يردوا بالمثل، تقرر عدم توقيف (العمليات العسكرية) خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات. حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وحتى يتم توقيعه".
"عمليتنا العسكرية الخاصة تهدف لوضع نهاية للتوسع والنهج المتهور لهيمنة الولايات المتحدة الكاملة على العالم والدول الغربية التابعة لها في المحافل الدولية".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية
هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.