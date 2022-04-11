https://arabic.sputniknews.com/20220411/لافروف-الأعمال-العسكرية-لن-تتوقف-خلال-المفاوضات-مع-أوكرانيا---1061074719.html

لافروف: الأعمال العسكرية لن تتوقف خلال المفاوضات مع أوكرانيا

لافروف: الأعمال العسكرية لن تتوقف خلال المفاوضات مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا لا تنوي وقف الأعمال القتالية خلال فترة المفاوضات مع أوكرانيا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T12:28+0000

2022-04-11T12:28+0000

2022-04-11T12:28+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971944_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_1c91d38671f371bf24832abbc7fc45f4.jpg

وقال لافروف في مقابلة أجراها اليوم على قناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية: "شدد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) مرارا وتكرارا على أننا نفضل المفاوضات. ولكن إذا كان خلال الجولة الأولى، خلال فترة الجولة الأولى من المفاوضات، عندما اقترح الجانب الأوكراني واتفقنا على إجراء اتصال عبر الوفود، وإذ أعطى الرئيس الأمر بعد ذلك بوقف الأعمال القتالية وفي إجراء عملية عسكرية خاصة، ثم عندما اقتنعنا بأن الأوكرانيين لن يردوا بالمثل، تقرر عدم توقيف (العمليات العسكرية) خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات. حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وحتى يتم توقيعه".وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220411/لافروف-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-تهدف-إلى-إنهاء-هيمنة-الولايات-المتحدة-على-العالم--1061071140.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم