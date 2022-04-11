https://arabic.sputniknews.com/20220411/ماكرون-يتقدم-في-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-بأكثر-من-27-1061059880.html

ماكرون يتقدم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بأكثر من 27%

ماكرون يتقدم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بأكثر من 27%

حافظ الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون على تقدمه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بعد أن تم فرز أكثر من 95% من الأصوات، في حين أكد وزير المالية... 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T07:05+0000

2022-04-11T07:05+0000

2022-04-11T07:05+0000

العالم

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

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باريس - سبوتنيك. وفقًا للنتائج المؤقتة التي نشرتها وزارة الداخلية، حصل ماكرون حاليًا على 27.6% من الأصوات، بينما تأتي المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان في المرتبة الثانية بنسبة 23.41%، بعد حصولها على 97% من الأصوات. وجاء جان لوك ميلينشون في المركز الثالث بنسبة 21.95%، وإريك زيمور في المركز الرابع بنسبة 7.05%.ويتقدم ماكرون في دائرة باريس بحصوله على 30.41% من الأصوات، وفقًا للنتائج المؤقتة التي نشرتها وزارة الداخلية بعد فرز حوالي 45% من الأصوات في الوزارة، ويحتل ميلينشون المركز الثاني في دائرة باريس بنسبة 25.24%، بينما تأتي لوبان في المركز الثالث بنسبة 16.76%، وجاء زمور في المركز الرابع بحصوله على 7.8%.وفي مدينة باريس، يحتل ماكرون الصدارة بنسبة 38.99%، وفقًا لبيانات التصويت التي شملت 42% من الأصوات. وجاء ميلينشون في المركز الثاني بنسبة 24.52%، بينما جاء زمور في المركز الثالث بنسبة 9.71%، في حين تحتل لوبان المركز السادس في مدينة باريس بنسبة 5.39%.من جهة ثانية، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، إن إيمانويل ماكرون سيقضي الأسبوعين المقبلين في محاولة إقناع الناخبين بالتصويت له في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أنه يعارض تشكيل حكومة ائتلافية، وفقا لـ "رويترز".وردا على سؤال حول تشكيل ائتلاف بين الأحزاب ذات الميول المختلفة لمساعدة ماكرون على البقاء في السلطة، قال لو مير: "أعتقد أنه ليس لدينا مصلحة في أن تكون لدينا أغلبية على غرار الألغاز التي تتكون من قطع صغيرة يتعين علينا تعديلها بشكل دائم". وقال لو مير أيضًا إن الموضوعات التي غالبًا ما ترتبط باليسار السياسي، مثل مكافحة تغير المناخ وتعزيز الاتحاد الأوروبي، ستلعب دورًا رئيسيًا في الأسبوعين المقبلين من الحملات.وستجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى فرنسا فى 24 أبريل/ نيسان.

https://arabic.sputniknews.com/20220411/فرنسا-ماكرون-يتصدر-نتائج-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-1061057515.html

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العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون