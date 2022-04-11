https://arabic.sputniknews.com/20220411/ماكرون-يحصل-على-278-ومنافسته-لوبان-على-2315-بعد-الانتهاء-من-فرز-الأصوات-1061073896.html

ماكرون يحصل على 27.8% ومنافسته لوبان على 23.15% بعد الانتهاء من فرز الأصوات

ماكرون يحصل على 27.8% ومنافسته لوبان على 23.15% بعد الانتهاء من فرز الأصوات

انتقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمرشحة من حزب "الرابطة الوطنية" مارين لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات بعد فرز 100% من الأصوات. 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T12:02+0000

2022-04-11T12:02+0000

2022-04-11T12:02+0000

العالم

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فاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يترشح لولاية ثانية، بالجولة الأولى من الانتخابات بنتيجة 27.84%، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين.كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن مارين لوبان حصلت على 23.15% من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يخوض المرشحان جولة الإعادة المقررة في الـ24 من أبريل/ نيسان الجاري.قالت الوزارة، اليوم الاثنين عبر "تويتر"، إن "ماكرون حصل على 27.84% ومنافسته مارين لوبان على 23.15% من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية".

https://arabic.sputniknews.com/20220411/برلماني-روسي-لوبان-ستكون-الأفضل-بالنسبة-لروسيا-لكن-من-غير-المرجح-فوزها-بالانتخابات-1061067725.html

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العالم