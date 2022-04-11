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مباحثات عراقية دنماركية لتعزيز التعاون العسكري
مباحثات عراقية دنماركية لتعزيز التعاون العسكري
أجرى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، مباحثات مع نظيره الدنماركي مورتن بودسكوف، اليوم الاثنين، حول سبل تعزيز التعاون العسكري. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T11:53+0000
2022-04-11T11:53+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان إن سعدون استقبل بودسكوف ووفدا رفيع المستوى يضم رئيس الأركان الدنماركي ونائب الأمين العام والسفير الدنماركي في العراق ستيج باولو، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.أوضح البيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك في عدد من المجالات العسكرية والفنية وغيرها بما يحقق مصلحة البلدين.وأشاد الوزير الدنماركي بتضحيات أبناء العراق في معاركهم ضد الإرهاب والتحديات التي تواجه البلد العربي.وأكد على التزام التحالف الدولي بدعم القوات المسلحة العراقية في حربها ضد الإرهاب.وشدد بودسكوف على استمرار التعاون لمواجهة الإرهاب الذي يمثل خطرا على العراق والعالم كله.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الشرطة-العراقية-تعثر-على-عبوات-ناسفة-وقذائف-هاون-في-كركوك-1061071386.html
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أخبار العراق اليوم

مباحثات عراقية دنماركية لتعزيز التعاون العسكري

11:53 GMT 11.04.2022
© twitter.com/Jouma_Anadوزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون
وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© twitter.com/Jouma_Anad
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أجرى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، مباحثات مع نظيره الدنماركي مورتن بودسكوف، اليوم الاثنين، حول سبل تعزيز التعاون العسكري.
وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان إن سعدون استقبل بودسكوف ووفدا رفيع المستوى يضم رئيس الأركان الدنماركي ونائب الأمين العام والسفير الدنماركي في العراق ستيج باولو، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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11:17 GMT
أوضح البيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك في عدد من المجالات العسكرية والفنية وغيرها بما يحقق مصلحة البلدين.
وأشاد الوزير الدنماركي بتضحيات أبناء العراق في معاركهم ضد الإرهاب والتحديات التي تواجه البلد العربي.
وأكد على التزام التحالف الدولي بدعم القوات المسلحة العراقية في حربها ضد الإرهاب.
وشدد بودسكوف على استمرار التعاون لمواجهة الإرهاب الذي يمثل خطرا على العراق والعالم كله.
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