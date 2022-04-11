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محمد بن راشد يعتمد حزمة من القرارات الوطنية والتوجيهات الخارجية
محمد بن راشد يعتمد حزمة من القرارات الوطنية والتوجيهات الخارجية
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء، لبحث واعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والاستراتيجيات... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T13:08+0000
2022-04-11T13:08+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال محمد بن راشد إن المجلس أقر خلال اجتماعه استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، بهدف أن تكون مساهمة هذا القطاع 20%؜ من مجمل الاقتصاد الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام".تهدف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي إلى أن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهارا في المنطقة وعلى مستوى العالم، وتضم أكثر من 30 مبادرة ومشروعا وبرنامجا يؤثرون على 6 قطاعات أساسية و5 مجالات نمو جديدة.كما شكل مجلسا للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء، وأقر أيضا إطارا تنظيميا إضافيا لدعم العمل الانساني الخارجي لدولة الإمارات، والذي يتضمن إنشاء مكاتب تنسيقية للمساعدات الإنسانية ضمن البعثات الخارجية في عدد من الدول.واعتمد مجلس الوزراء معايير موحدة على مستوى الدولة لترخيص مهن الاستشارات الأسرية وتشجيعها بهدف رفع الجودة وزيادة الكفاءة، ومساعدة الأسر عبر تقديم أفضل المختصين لتقديم المشورة والنصح في كافة الشؤون الأسرية.كما تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة كليات التقنية العليا برئاسة أحمد بالهول الفلاسي، حيث قال الشيخ إن التعليم بحاجة لتطوير المخرجات ورفع المهارات، والإعداد لمستقبل مليء بالمتغيرات.واعتمد المجلس انضمام الدولة للشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد لدعم أهداف البلاد في مجال الطاقة النظيفة، بجانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الإمارات-تواصل-إرسال-الإمدادات-الغذائية-والإغاثية-إلى-أوكرانيا-1060790680.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

محمد بن راشد يعتمد حزمة من القرارات الوطنية والتوجيهات الخارجية

13:08 GMT 11.04.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء، لبحث واعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والاستراتيجيات بهدف تطوير العمل الحكومي.
وقال محمد بن راشد إن المجلس أقر خلال اجتماعه استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، بهدف أن تكون مساهمة هذا القطاع 20%؜ من مجمل الاقتصاد الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام".
تهدف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي إلى أن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهارا في المنطقة وعلى مستوى العالم، وتضم أكثر من 30 مبادرة ومشروعا وبرنامجا يؤثرون على 6 قطاعات أساسية و5 مجالات نمو جديدة.
كما شكل مجلسا للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء، وأقر أيضا إطارا تنظيميا إضافيا لدعم العمل الانساني الخارجي لدولة الإمارات، والذي يتضمن إنشاء مكاتب تنسيقية للمساعدات الإنسانية ضمن البعثات الخارجية في عدد من الدول.
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واعتمد مجلس الوزراء معايير موحدة على مستوى الدولة لترخيص مهن الاستشارات الأسرية وتشجيعها بهدف رفع الجودة وزيادة الكفاءة، ومساعدة الأسر عبر تقديم أفضل المختصين لتقديم المشورة والنصح في كافة الشؤون الأسرية.
كما تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة كليات التقنية العليا برئاسة أحمد بالهول الفلاسي، حيث قال الشيخ إن التعليم بحاجة لتطوير المخرجات ورفع المهارات، والإعداد لمستقبل مليء بالمتغيرات.
واعتمد المجلس انضمام الدولة للشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد لدعم أهداف البلاد في مجال الطاقة النظيفة، بجانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.
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