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مصرع آية قزقز بطلة الشراع التونسية غرقا
مصرع آية قزقز بطلة الشراع التونسية غرقا
لقيت آية قزقز، البطلة التونسية في لعبة الشراع، مصرعها إثر غرق قاربها الشراعي ظهر الأحد. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T07:13+0000
2022-04-11T07:28+0000
أخبار تونس اليوم
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وذكر موقع "موازييك إف إم"، أن آية توفيت أثناء التدريب رفقة شقيقتها التوأم سارة بعد أن انقلب القارب الشراعي بسبب الرياح.وتمكنت سارة من النجاة بينما أخفقت آية لتفارق الحياة غرقا، لتقرر السلطات فتح تحقيق في الحادثة ونقل جثمان اللاعبة إلى المستشفى.يذكر أن آية وسارة قزقز مثلتا بلدهما خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو، حيث كانتا أصغر المشاركين في المسابقة في عمر 16 عاما.
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أخبار تونس اليوم

مصرع آية قزقز بطلة الشراع التونسية غرقا

07:13 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 07:28 GMT 11.04.2022)
© Sputnik . Sergey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورسائح يبحر في قارب بمنطقة "ترخانكوت" قبالة ساحل البحر الأسود بالقرم
سائح يبحر في قارب بمنطقة ترخانكوت قبالة ساحل البحر الأسود بالقرم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Sergey Malgavko
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لقيت آية قزقز، البطلة التونسية في لعبة الشراع، مصرعها إثر غرق قاربها الشراعي ظهر الأحد.
وذكر موقع "موازييك إف إم"، أن آية توفيت أثناء التدريب رفقة شقيقتها التوأم سارة بعد أن انقلب القارب الشراعي بسبب الرياح.
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وتمكنت سارة من النجاة بينما أخفقت آية لتفارق الحياة غرقا، لتقرر السلطات فتح تحقيق في الحادثة ونقل جثمان اللاعبة إلى المستشفى.
يذكر أن آية وسارة قزقز مثلتا بلدهما خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو، حيث كانتا أصغر المشاركين في المسابقة في عمر 16 عاما.
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