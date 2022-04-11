https://arabic.sputniknews.com/20220411/مصرع-آية-قزقز-بطلة-الشراع-التونسية-غرقا-1061060646.html

مصرع آية قزقز بطلة الشراع التونسية غرقا

مصرع آية قزقز بطلة الشراع التونسية غرقا

لقيت آية قزقز، البطلة التونسية في لعبة الشراع، مصرعها إثر غرق قاربها الشراعي ظهر الأحد. 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T07:13+0000

2022-04-11T07:13+0000

2022-04-11T07:28+0000

أخبار تونس اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102819/95/1028199571_0:160:3013:1855_1920x0_80_0_0_0d493398ccf71bca81db35df89e10b9a.jpg

وذكر موقع "موازييك إف إم"، أن آية توفيت أثناء التدريب رفقة شقيقتها التوأم سارة بعد أن انقلب القارب الشراعي بسبب الرياح.وتمكنت سارة من النجاة بينما أخفقت آية لتفارق الحياة غرقا، لتقرر السلطات فتح تحقيق في الحادثة ونقل جثمان اللاعبة إلى المستشفى.يذكر أن آية وسارة قزقز مثلتا بلدهما خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو، حيث كانتا أصغر المشاركين في المسابقة في عمر 16 عاما.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/الاستفتاء-على-النظام-السياسي-في-تونس-ما-فرص-تنفيذه-في-الموعد-المقرر؟-1061055259.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تونس اليوم