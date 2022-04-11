https://arabic.sputniknews.com/20220411/نتيجة-فحص-كورونا-لرئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-بيلوسي-تتحول-إلى-سلبية-1061097490.html
نتيجة فحص كورونا لرئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي تتحول إلى سلبية
نتيجة فحص كورونا لرئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي تتحول إلى سلبية
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، على تويتر إن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاءت سلبية اليوم الاثنين، بعد أن ثبتت إصابتها الأسبوع الماضي. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T23:14+0000
2022-04-11T23:14+0000
2022-04-11T23:14+0000
نانسي بيلوسي
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وكتبت بيلوسي على تويتر اليوم الاثنين تقول، "اليوم، لحسن الحظ، جاءت نتيجة اختبار كوفيد سلبية".وأكدت، "غدا، سأخرج من العزلة بتوجيه من الطبيب المعالج في الكابيتول (مبنى الكونغرس) وبما يتفق مع إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للأفراد الذين لا يعانون من أعراض".يشار إلى أن عدد من النواب الأمريكيين جاءت نتائج اختباراتهم لـ(كوفيد-19) إيجابية الأسبوع الماضي، وهم كاثرين كلارك من ولاية ماساتشوستس، وجواكين كاسترو من تكساس، وغريغوري ميكس من نيويورك، وآدم شيف من كاليفورنيا، وديريك كيلمر من واشنطن، وديبي واسرمان شولتز من فلوريدا، وسكوت بيترز من كاليفورنيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/إصابة-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-بكورونا-1060950129.html
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نانسي بيلوسي
نتيجة فحص كورونا لرئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي تتحول إلى سلبية
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، على تويتر إن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاءت سلبية اليوم الاثنين، بعد أن ثبتت إصابتها الأسبوع الماضي.
وكتبت بيلوسي على تويتر اليوم الاثنين تقول، "اليوم، لحسن الحظ، جاءت نتيجة اختبار كوفيد سلبية
".
وأكدت، "غدا، سأخرج من العزلة بتوجيه من الطبيب المعالج في الكابيتول (مبنى الكونغرس) وبما يتفق مع إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للأفراد الذين لا يعانون من أعراض".
يشار إلى أن عدد من النواب الأمريكيين جاءت نتائج اختباراتهم لـ(كوفيد-19) إيجابية الأسبوع الماضي، وهم كاثرين كلارك من ولاية ماساتشوستس، وجواكين كاسترو من تكساس، وغريغوري ميكس من نيويورك، وآدم شيف من كاليفورنيا، وديريك كيلمر من واشنطن، وديبي واسرمان شولتز من فلوريدا، وسكوت بيترز من كاليفورنيا.