https://arabic.sputniknews.com/20220411/نصر-الله-يهاجم-السعودية-ويعلق-على-الهدنة-في-اليمن-1061095433.html

نصر الله يهاجم السعودية ويعلق على الهدنة في اليمن

نصر الله يهاجم السعودية ويعلق على الهدنة في اليمن

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، ترحيبه بالهدنة المعلنة مؤخرا في اليمن، معربا عن أمله في أن تكون مدخلا لحل سياسي للحرب الدائرة منذ سنوات. 11.04.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال نصر الله في خطاب متلفز، إنه يأمل أن تفتح الهدنة الباب أمام وقف الحرب الدائرة في اليمن، وأن تكون مدخلا للحل السياسي للقتال الذي تسبب في أسوأ أزمة إنسانية شهدتها البلاد.واتهم الأمين العام لحزب الله، السعودية "بتخريب العلاقات العربية العربية"، وذلك بسبب دورها في الحرب على اليمن.وقال: "السعودية شنت حربا وعدوانا مدمرا على اليمن، أليس من يشنّ حربًا عربية عربية هو من يخرّب العلاقات العربية أو من يأخذ موقفًا مع المظلومين والمعتدى عليهم ويطالب بوقف العدوان؟"وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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