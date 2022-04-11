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https://arabic.sputniknews.com/20220411/نفير-عام-في-مخيم-جنين-تحسبا-لاقتحام-الجيش-الإسرائيلي-والضفة-تشيع-شابين---1061086642.html
نفير عام في مخيم جنين تحسبا لاقتحام الجيش الإسرائيلي.. والضفة تشيع شابين
نفير عام في مخيم جنين تحسبا لاقتحام الجيش الإسرائيلي.. والضفة تشيع شابين
أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية النفير العام، ودعت جميع عناصر المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية الى المؤازرة، تحسباً لاقتحام... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:30+0000
2022-04-11T15:44+0000
لبنان
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وقد قام المواطنون في المخيم خلال ساعات الليل بوضع الإطارات على مداخل المخيم، وأغلقوا بعض المداخل بالكامل، وقال عطا أبو أرميلة أمين سر حركة فتح في جنين لوكالة "سبوتنيك": "الجيش الاسرائيلي يهدد باقتحام المخيم ويحشد قواته ويريد أن ينكّل بالأهالي، ولن نسمح له بذلك، فقد حاول مرة وقد عاد مهزوماً، وإذا أعادها سيرى مقاومة كبيرة، نحن من حقنا الدفاع عن أنفسنا، والاحتلال هو من يعتدي علينا ويجرنا إلى معركة مفتوحة تشعل الضفة الغربية وقطاع غزة". وكانت الجماهير الفلسطينية قد شيعت جثماني الشابيين محمد زكارنة (17 عامًا) ومحمد غنيم، وكان زكارنة قد أصيب بجروح خطيرة جراء إصابته برصاصة "دمدم متفجر" على يد القوة الإسرائيلية التي حاولت اعتقال والده وشقيق رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب الأخيرة، وقال والد زكارنة لـ"سبوتنيك":" لقد قتلوا ابني بشكل مباشر وبنية القتل، محمد ما زال صغيراً لديه أحلام في الحياة، لكن الجيش الإسرائيلي قتل كل أحلامه، أنا أعتبر ابني شهيداً في طريق الحرية لتحرير بلدنا من الاحتلال". الإضراب العام والشامل عم مدن جنوب وشمال الضفة الغربية، وذلك حدادًا على مقتل زكارنة وغنيم، وسط توقعات بتصعيد كبير خاصة مع نية الجيش الإسرائيلي اقتحام مخيم جنين مما ينبأ بانزلاق الأحداث الى انفجار أكبر في كل المدن فلسطين.
لبنان
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لبنان

نفير عام في مخيم جنين تحسبا لاقتحام الجيش الإسرائيلي.. والضفة تشيع شابين

15:30 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 15:44 GMT 11.04.2022)
© Sputnikنفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
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أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية النفير العام، ودعت جميع عناصر المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية الى المؤازرة، تحسباً لاقتحام الجيش الاسرائيلي بعد إعلانه عن عملية عسكرية في جنين تستهدف مخيم جنين في محاولة لاعتقال والد منفذ عملية تل أبيب رعد حازم.
© Sputnikنفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين
© Sputnik
وقد قام المواطنون في المخيم خلال ساعات الليل بوضع الإطارات على مداخل المخيم، وأغلقوا بعض المداخل بالكامل، وقال عطا أبو أرميلة أمين سر حركة فتح في جنين لوكالة "سبوتنيك": "الجيش الاسرائيلي يهدد باقتحام المخيم ويحشد قواته ويريد أن ينكّل بالأهالي، ولن نسمح له بذلك، فقد حاول مرة وقد عاد مهزوماً، وإذا أعادها سيرى مقاومة كبيرة، نحن من حقنا الدفاع عن أنفسنا، والاحتلال هو من يعتدي علينا ويجرنا إلى معركة مفتوحة تشعل الضفة الغربية وقطاع غزة".
© Sputnikنفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين
© Sputnik
وكانت الجماهير الفلسطينية قد شيعت جثماني الشابيين محمد زكارنة (17 عامًا) ومحمد غنيم، وكان زكارنة قد أصيب بجروح خطيرة جراء إصابته برصاصة "دمدم متفجر" على يد القوة الإسرائيلية التي حاولت اعتقال والده وشقيق رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب الأخيرة، وقال والد زكارنة لـ"سبوتنيك":" لقد قتلوا ابني بشكل مباشر وبنية القتل، محمد ما زال صغيراً لديه أحلام في الحياة، لكن الجيش الإسرائيلي قتل كل أحلامه، أنا أعتبر ابني شهيداً في طريق الحرية لتحرير بلدنا من الاحتلال".
© Sputnikنفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين
© Sputnik
الإضراب العام والشامل عم مدن جنوب وشمال الضفة الغربية، وذلك حدادًا على مقتل زكارنة وغنيم، وسط توقعات بتصعيد كبير خاصة مع نية الجيش الإسرائيلي اقتحام مخيم جنين مما ينبأ بانزلاق الأحداث الى انفجار أكبر في كل المدن فلسطين.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:32 GMT
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