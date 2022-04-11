https://arabic.sputniknews.com/20220411/وزير-الدفاع-الدنماركي-يصل-إلى-العراق-على-رأس-وفد-رفيع-1061065391.html
وزير الدفاع الدنماركي يصل إلى العراق على رأس وفد رفيع
وزير الدفاع الدنماركي يصل إلى العراق على رأس وفد رفيع
وصل وزير الدفاع الدنماركي، ترين برامسن، اليوم الاثنين، إلى مقر وزارة الدفاع العراقية في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T09:09+0000
2022-04-11T09:09+0000
2022-04-11T09:09+0000
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ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله، إن "وزير الدفاع الدنماركي وصل إلى مقر وزارة الدفاع على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس الأركان الدنماركي ونائب الأمين العام والسفير الدنماركي في العراق".وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، وفدا دنماركيا من اللجنة البرلمانية لحلف "الناتو"، إلى التعاون مع العراق بمجالات أمنية، بحسب صحيفة "الزمان".جاء ذلك خلال استقبال الحلبوسي لوفدا دنماركي برئاسة مادس فوغليدي، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك عموم دول حلف الناتو، وتأكيد استمرار وتعزيز التعاون لمحاربة الإرهاب في المجالات التي تحددها الحكومة.وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس النوب العراقي إن نائب رئيس البرلمان، حاكم الزاملي، ناقش مع الوفد الدنماركي، تشجيع دخول الشركات الاستثمارية للعراق والمساهمة في نقل الخبرات وزيادة التعاون الاقتصادي وخطط إنعاش الصناعة والزراعة، وكذلك الحديث عن دعم احتياجات الجالية العراقية المتواجدة في الدنمارك.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, العالم العربي
وزير الدفاع الدنماركي يصل إلى العراق على رأس وفد رفيع
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وصل وزير الدفاع الدنماركي، ترين برامسن، اليوم الاثنين، إلى مقر وزارة الدفاع العراقية في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن مصدر أمني قوله، إن "وزير الدفاع الدنماركي وصل إلى مقر وزارة الدفاع على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس الأركان الدنماركي ونائب الأمين العام والسفير الدنماركي في العراق".
وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، وفدا دنماركيا من اللجنة البرلمانية لحلف "الناتو"، إلى التعاون مع العراق بمجالات أمنية، بحسب صحيفة "الزمان
".
جاء ذلك خلال استقبال الحلبوسي لوفدا دنماركي برئاسة مادس فوغليدي، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك عموم دول حلف الناتو، وتأكيد استمرار وتعزيز التعاون لمحاربة الإرهاب في المجالات التي تحددها الحكومة.
وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس النوب العراقي إن نائب رئيس البرلمان، حاكم الزاملي، ناقش مع الوفد الدنماركي، تشجيع دخول الشركات الاستثمارية للعراق والمساهمة في نقل الخبرات وزيادة التعاون الاقتصادي وخطط إنعاش الصناعة والزراعة، وكذلك الحديث عن دعم احتياجات الجالية العراقية المتواجدة في الدنمارك.