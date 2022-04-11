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https://arabic.sputniknews.com/20220411/وسائل-إعلام-شركة-ألمانية-جاهزة-لتزويد-كييف-بدبابات-ليوبارد-1-ومركبات-ماردير-1061073054.html
وسائل إعلام: شركة ألمانية جاهزة لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد-1" ومركبات "ماردير"
وسائل إعلام: شركة ألمانية جاهزة لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد-1" ومركبات "ماردير"
قالت وسائل إعلامية إن شركة "Rheinmetall" الألمانية للدفاع، أبدت استعدادها لتزويد كييف بما يصل إلى 50 دبابة من طراز”ليوبارد 1"، بالإضافة إلى ما يصل إلى 60 مركبة... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T11:50+0000
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قال أرمين بابيرغر، رئيس "Rheinmetall": "يمكن تسليم أول دبابة ليوبارد 1 في غضون ستة أسابيع"، مشيرا إلى أنه يمكن للشركة توفير ما يصل إلى 50 وحدة من "ليوبارد-1".وأشار بابيرغر إلى أنه يتم الآن فحص حالة الوحدات القديمة من المعدات التي كانت تستخدم في السابق في الجيوش الأخرى، ومن ثم يتم إعادتها إلى الشركة المصنعة، ويمكن إجراء عمليات التسليم من خلال شركة Rheinmetall Italia، وهي شركة تابعة لشركة Rheinmetall، وتستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر.كما أعربت الشركة، عن استعدادها لتزويد من 50 إلى 60 مركبة قتال مشاة من طراز "ماردير"، مضيفة أنه يمكن أن تكون أول 10-20 وحدة جاهزة للتسليم في غضون ستة أسابيع.يذكر أن "Rheinmetall"، هي شركة ألمانية لتصنيع السيارات والأسلحة، ويقع مقرها الرئيسي في دوسلدورف في ألمانيا، ويتم تداول أسهمها في بورصة فرانكفورت.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/ألمانيا-تؤكد-مناقشة-الضمانات-الأمنية-التي-تطلبها-أوكرانيا-بسرية-1060908092.html
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وسائل إعلام: شركة ألمانية جاهزة لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد-1" ومركبات "ماردير"

11:50 GMT 11.04.2022
© topwar.ruدبابة ليوبارد الألمانية
دبابة ليوبارد الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© topwar.ru
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قالت وسائل إعلامية إن شركة "Rheinmetall" الألمانية للدفاع، أبدت استعدادها لتزويد كييف بما يصل إلى 50 دبابة من طراز”ليوبارد 1"، بالإضافة إلى ما يصل إلى 60 مركبة قتال مشاة من نوع "ماردير"، وستتطلب عمليات التسليم إذنًا من الحكومة الألمانية.
قال أرمين بابيرغر، رئيس "Rheinmetall": "يمكن تسليم أول دبابة ليوبارد 1 في غضون ستة أسابيع"، مشيرا إلى أنه يمكن للشركة توفير ما يصل إلى 50 وحدة من "ليوبارد-1".
وأشار بابيرغر إلى أنه يتم الآن فحص حالة الوحدات القديمة من المعدات التي كانت تستخدم في السابق في الجيوش الأخرى، ومن ثم يتم إعادتها إلى الشركة المصنعة، ويمكن إجراء عمليات التسليم من خلال شركة Rheinmetall Italia، وهي شركة تابعة لشركة Rheinmetall، وتستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر.
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كما أعربت الشركة، عن استعدادها لتزويد من 50 إلى 60 مركبة قتال مشاة من طراز "ماردير"، مضيفة أنه يمكن أن تكون أول 10-20 وحدة جاهزة للتسليم في غضون ستة أسابيع.
يذكر أن "Rheinmetall"، هي شركة ألمانية لتصنيع السيارات والأسلحة، ويقع مقرها الرئيسي في دوسلدورف في ألمانيا، ويتم تداول أسهمها في بورصة فرانكفورت.
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