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https://arabic.sputniknews.com/20220411/وصول-صاروخ-الحامل-لمركبة-تيانتشو-4-إلى-موقع-الإطلاق-في-محطة-الفضاء-الصينية-1061096001.html
وصول صاروخ الحامل لمركبة "تيانتشو 4" إلى موقع الإطلاق في محطة الفضاء الصينية
وصول صاروخ الحامل لمركبة "تيانتشو 4" إلى موقع الإطلاق في محطة الفضاء الصينية
أعلنت وكالة الفضاء المأهولة الصينية، اليوم الاثنين، عن وصول الصاروخ الحامل الصيني "لونغ مارش - 7 واي 5"، إلى موقع الإطلاق، والذي سيستخدم في إطلاق سفينة الشحن... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T20:47+0000
2022-04-11T20:47+0000
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وأشارت وكالة "شينخوا" الصينية إلى أن الصاروخ وصل إلى موقع الإطلاق المحدد في مقاطعة هاينان الجزيرة، اليوم الاثنين.وبينت الوكالة الصينية المتخصصة بالمهمات الفضائية المأهولة أن "المنشآت بموقع الإطلاق في حالة جيدة، وأن التحضيرات الخاصة بجميع الأنظمة التي ستستخدم في المهمة، تتقدم بسلاسة".
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وصول صاروخ الحامل لمركبة "تيانتشو 4" إلى موقع الإطلاق في محطة الفضاء الصينية

20:47 GMT 11.04.2022
© Photo / Public domainإطلاق صاروخ فضائي صيني
إطلاق صاروخ فضائي صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Photo / Public domain
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أعلنت وكالة الفضاء المأهولة الصينية، اليوم الاثنين، عن وصول الصاروخ الحامل الصيني "لونغ مارش - 7 واي 5"، إلى موقع الإطلاق، والذي سيستخدم في إطلاق سفينة الشحن الصينية الجديدة "تيانتشو 4" إلى محطة الفضاء الصينية.
وأشارت وكالة "شينخوا" الصينية إلى أن الصاروخ وصل إلى موقع الإطلاق المحدد في مقاطعة هاينان الجزيرة، اليوم الاثنين.

وأشارت وكالة الفضاء المأهول الصينية إلى أن الصاروخ الذي نقل إلى مركز ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية مع سفينة الشحن "تيانتشو-4"، سيتم تجميعهما واختبارهما بموقع الإطلاق.

وبينت الوكالة الصينية المتخصصة بالمهمات الفضائية المأهولة أن "المنشآت بموقع الإطلاق في حالة جيدة، وأن التحضيرات الخاصة بجميع الأنظمة التي ستستخدم في المهمة، تتقدم بسلاسة".
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