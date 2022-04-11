https://arabic.sputniknews.com/20220411/وكالة-الكويت-ترفع-سعر-بيع-النفط-الخام-لآسيا-في-مايو-إلى-مستويات-قياسية-1061057787.html
وكالة: الكويت ترفع سعر بيع النفط الخام لآسيا في مايو إلى مستويات قياسية
وكالة: الكويت ترفع سعر بيع النفط الخام لآسيا في مايو إلى مستويات قياسية
أظهرت وثيقة تسعير، اليوم الاثنين، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعهما لآسيا في مايو/أيار إلى مستويات قياسية. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T02:21+0000
2022-04-11T02:21+0000
2022-04-11T02:21+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر مايو/أيار عند 9.30 دولار للبرميل، فوق متوسط سعر خامي عُمان/دبي، بارتفاع 4.50 دولار عن الشهر السابق، وفقا لرويترز.كما زادت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز لشهر مايو/ أيار إلى 9.65 دولار للبرميل فوق سعر عُمان/دبي، بارتفاع قدره 3.70 دولار.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
وكالة: الكويت ترفع سعر بيع النفط الخام لآسيا في مايو إلى مستويات قياسية
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أظهرت وثيقة تسعير، اليوم الاثنين، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعهما لآسيا في مايو/أيار إلى مستويات قياسية.
وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر مايو/أيار عند 9.30 دولار للبرميل، فوق متوسط سعر خامي عُمان/دبي
، بارتفاع 4.50 دولار عن الشهر السابق، وفقا لرويترز.
كما زادت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز لشهر مايو/ أيار إلى 9.65 دولار للبرميل فوق سعر عُمان/دبي، بارتفاع قدره 3.70 دولار.