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https://arabic.sputniknews.com/20220411/وكالة-تكشف-تفاصيل-زيارة-الرئيس-لوكاشينكو-إلى-روسيا-1061078186.html
وكالة تكشف تفاصيل زيارة الرئيس لوكاشينكو إلى روسيا
وكالة تكشف تفاصيل زيارة الرئيس لوكاشينكو إلى روسيا
كشفت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل زيارة الرئيس البيلاروسي إلى الشرق الأقصى الروسي، وذلك في إطار الزيارة المخطط لها منذ زمن. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T13:11+0000
2022-04-11T13:11+0000
العالم
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وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية أن جدول الرئيس البيلاروسي يحتوي على اجتماع طويل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك لبحث قضايا العلاقات البيلاروسية الروسية.وأشارت الوكالة إلى أن زيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تتضمن زيارة مناطق الشرق الأقصى لروسيا ومنطقة بريمورسكي كراي وفلاديفوستوك.كما أنه من المقرر أن يقوم الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بزيارة قاعدة الإطلاق الفضائي فوستوشني في منطقة أمور، حيث من المقرر أن يقوم المتخصصون البيلاروسيون بتفقد المشروع الروسي.وسيناقش الرؤساء قضايا الساعة في تطوير العلاقات الثنائية والتدابير المشتركة لمواجهة ضغط العقوبات من الغرب، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة والعالم.
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العالم

وكالة تكشف تفاصيل زيارة الرئيس لوكاشينكو إلى روسيا

13:11 GMT 11.04.2022
© Sputnik . Sergei Ilyin / الذهاب إلى بنك الصوربوتين و لوكاشينكو في رحلة بحرية
بوتين و لوكاشينكو في رحلة بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Sergei Ilyin
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كشفت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل زيارة الرئيس البيلاروسي إلى الشرق الأقصى الروسي، وذلك في إطار الزيارة المخطط لها منذ زمن.
وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية أن جدول الرئيس البيلاروسي يحتوي على اجتماع طويل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك لبحث قضايا العلاقات البيلاروسية الروسية.
وأشارت الوكالة إلى أن زيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تتضمن زيارة مناطق الشرق الأقصى لروسيا ومنطقة بريمورسكي كراي وفلاديفوستوك.
كما أنه من المقرر أن يقوم الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بزيارة قاعدة الإطلاق الفضائي فوستوشني في منطقة أمور، حيث من المقرر أن يقوم المتخصصون البيلاروسيون بتفقد المشروع الروسي.
وسيناقش الرؤساء قضايا الساعة في تطوير العلاقات الثنائية والتدابير المشتركة لمواجهة ضغط العقوبات من الغرب، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة والعالم.
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