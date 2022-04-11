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https://arabic.sputniknews.com/20220411/وكالة-مقتل-شخص-على-الأقل-وإصابة-3-في-انفجار-قرب-صيدا-بلبنان-1061097622.html
وكالة: مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 في انفجار قرب صيدا بلبنان
وكالة: مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 في انفجار قرب صيدا بلبنان
ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر أمني قوله، في ساعة متأخرة اليوم الاثنين، إن شخص على الأقل قتل وأصيب 3 آخرين في انفجار قرب صيدا بلبنان. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T23:37+0000
2022-04-11T23:51+0000
أخبار لبنان
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وأضاف المصدر الأمني، أن الانفجار وقع قرب مركز للكشافة تابع لحركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله.وتداول رواد موقع تويتر مقاطع فيديو تظهر انفجارا كبيرا وأشخاص يهرعون هربا من المكان. فيما أظهرت مقاطع مصورة أخرى سيارات إسعاف تحمل مصابين من المكان.ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة المقاطع المصورة المنتشرة.
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سبوتنيك عربي
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أخبار لبنان

وكالة: مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 في انفجار قرب صيدا بلبنان

23:37 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 23:51 GMT 11.04.2022)
© AP Photo / Bilal Husseinصورة أرشيفية.. قوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية.. قوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Bilal Hussein
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ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر أمني قوله، في ساعة متأخرة اليوم الاثنين، إن شخص على الأقل قتل وأصيب 3 آخرين في انفجار قرب صيدا بلبنان.
وأضاف المصدر الأمني، أن الانفجار وقع قرب مركز للكشافة تابع لحركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله.
وتداول رواد موقع تويتر مقاطع فيديو تظهر انفجارا كبيرا وأشخاص يهرعون هربا من المكان. فيما أظهرت مقاطع مصورة أخرى سيارات إسعاف تحمل مصابين من المكان.
ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة المقاطع المصورة المنتشرة.
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