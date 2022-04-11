https://arabic.sputniknews.com/20220411/-المسلحون-الأوكرانيون-يفجرون-سدا-في-منطقة-دونيتسك-ويغرقون-المنازل--1061085050.html
المسلحون الأوكرانيون يفجرون سدا في منطقة دونيتسك ويغرقون المنازل
المسلحون الأوكرانيون يفجرون سدا في منطقة دونيتسك ويغرقون المنازل
قال المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، اليوم الاثنين، إن المتطرفين الأوكرانيين نسفوا سدا في دونيتسك ويهددون بتفجير سد آخر. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:04+0000
2022-04-11T15:04+0000
2022-04-11T15:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال باسورين في تصريحات للصحفيين: "هناك حالة تفجير سد. هو سد سفياتوغورسك في شمال سلافيانسك، حيث قاموا (المتطرفون الأوكرانيون) بتفجير السد وتدفقت المياه".وأضاف المتحدث أن المسلحين يهددون بتفجير سد آخر إذا تقدمت القوات التابعة لدونيتسك.أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، سيطرة قوات دونيتسك والقوات الروسية على ميناء ماريويول.وقال بوشيلين، متحدثا إلى ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، في وقت سابق من اليوم، إن العمليات العسكرية ستستمر وسنقوم بتكثيف وتعزيز التقدم على الجبهات لتحرير أراضي الجمهورية في أقرب وقت ممكن.وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/قوات-دونيتسك-تسيطر-على-كامل-ميناء-ماريوبول--1061082447.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
المسلحون الأوكرانيون يفجرون سدا في منطقة دونيتسك ويغرقون المنازل
15:04 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 15:12 GMT 11.04.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، اليوم الاثنين، إن المتطرفين الأوكرانيين نسفوا سدا في دونيتسك ويهددون بتفجير سد آخر.
وقال باسورين في تصريحات للصحفيين: "هناك حالة تفجير سد. هو سد سفياتوغورسك في شمال سلافيانسك، حيث قاموا (المتطرفون الأوكرانيون) بتفجير السد وتدفقت المياه".
ونوه المتحدث إلى أن المتطرفون قد فجروا السد "بحجة منع القوات من تجاوز الحاجز المعرقل. ولكن في الوقت نفسه، غمرت المياه منازل المدنيين التي كانت تقع في سهول مفيض خزان (السد)".
وأضاف المتحدث أن المسلحين يهددون بتفجير سد آخر إذا تقدمت القوات التابعة لدونيتسك.
وقال باسورين "لقد حذروا أيضا من أنهم سيفجرون بوابة خزان سفيتلودارسك... وحذروا من أنه إذا كان هناك تقدم للقوات، فسوف يفجرون هذا السد. وسوف يغرق الناس بالمياه".
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، سيطرة قوات دونيتسك والقوات الروسية على ميناء
ماريويول.
وقال بوشيلين على الهواء في القناة الأولى: "فيما يتعلق بميناء ماريوبول، فهو بالفعل تحت سيطرتنا".
وقال بوشيلين، متحدثا إلى ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، في وقت سابق من اليوم، إن العمليات العسكرية ستستمر وسنقوم بتكثيف وتعزيز التقدم على الجبهات لتحرير أراضي الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.