https://arabic.sputniknews.com/20220411/-سلوفاكيا-تنفي-الأنباء-المتداولة-عن-تدمير-أنظمة-إس-300-سلمتها-لأوكرانيا-1061068446.html
سلوفاكيا تنفي الأنباء المتداولة عن تدمير أنظمة "إس 300" سلمتها لأوكرانيا
سلوفاكيا تنفي الأنباء المتداولة عن تدمير أنظمة "إس 300" سلمتها لأوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيغر، أن أنظمة الدفاع الجوي "إس -300" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي لم يتم تدميرها حتى اليوم. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T10:13+0000
2022-04-11T10:13+0000
2022-04-11T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونقلت صحيقة "براتيسلافا برافدا" السلوفاكية تصريحات هيغر الذي قال "أود الإشارة بشأن المعلومات المنتشرة بشأن تدمير أنظمة الدفاع الجوي "إس -300" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا هي كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تدمير أربع منظومات دفاعية من طراز "إس-300" في دنيبروبتروفسك تم نقلها من إحدى الدول الأوروبية.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية: قامت القوات الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدميرمعدات منظومة "إس-300" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل إحدى الدول الأوروبية من خلال صواريخ "كاليبر" أطلقت من البحر، مضيفا أنه تم تدمير أربع قواعد إطلاق "إس-300" والقضاء على 25 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية وذلك بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلوفاكيا تنفي الأنباء المتداولة عن تدمير أنظمة "إس 300" سلمتها لأوكرانيا
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أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيغر، أن أنظمة الدفاع الجوي "إس -300" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي لم يتم تدميرها حتى اليوم.
ونقلت صحيقة "براتيسلافا برافدا" السلوفاكية تصريحات هيغر الذي قال "أود الإشارة بشأن المعلومات المنتشرة بشأن تدمير أنظمة الدفاع الجوي "إس -300" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا هي كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تدمير أربع منظومات دفاعية من طراز "إس-300"
في دنيبروبتروفسك تم نقلها من إحدى الدول الأوروبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية: قامت القوات الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدميرمعدات منظومة "إس-300" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل إحدى الدول الأوروبية من خلال صواريخ "كاليبر" أطلقت من البحر، مضيفا أنه تم تدمير أربع قواعد إطلاق "إس-300" والقضاء على 25 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية وذلك بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك.