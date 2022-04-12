https://arabic.sputniknews.com/20220412/أكثر-من-15-ألف-لاجئ-من-دونباس-يعبرون-الحدود-الروسية-في-يوم-واحد-1061101034.html
أكثر من 15 ألف لاجئ من دونباس يعبرون الحدود الروسية في يوم واحد
أكثر من 15 ألف لاجئ من دونباس يعبرون الحدود الروسية في يوم واحد
عبر أكثر من 15 ألف لاجئ قادمين من دونباس نقاط التفتيش على الحدود في منطقة روستوف الروسية في يوم واحد. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T07:04+0000
2022-04-12T07:04+0000
2022-04-12T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لبيان مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية للمنطقة، فإن أكثر من 15 ألف لاجئ عبروا الحدود خلال 24 الساعة الماضية.منذ بداية الصراع، عبر أكثر من 730 ألف لاجئ حدود الدولة الروسية، حسبما أفادت خدمات الطوارئ.وبدأت عملية إجلاء للسكان المدنيين من جمهوريات دونباس على خلفية تفاقم الوضع في منتصف فبراير/شباط. وبعد ذلك، اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونباس، وفي 24 فبراير أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع السلاح.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أكثر من 15 ألف لاجئ من دونباس يعبرون الحدود الروسية في يوم واحد
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عبر أكثر من 15 ألف لاجئ قادمين من دونباس نقاط التفتيش على الحدود في منطقة روستوف الروسية في يوم واحد.
ووفقا لبيان مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية للمنطقة، فإن أكثر من 15 ألف لاجئ عبروا الحدود خلال 24 الساعة الماضية.
وجاء في البيان: "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، عبر أكثر من 15 ألف مواطن الحدود لدخول روسيا عبر نقاط التفتيش الواقعة في منطقة روستوف".
منذ بداية الصراع، عبر أكثر من 730 ألف لاجئ حدود الدولة الروسية، حسبما أفادت خدمات الطوارئ.
وبدأت عملية إجلاء
للسكان المدنيين من جمهوريات دونباس على خلفية تفاقم الوضع في منتصف فبراير/شباط. وبعد ذلك، اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونباس، وفي 24 فبراير أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع السلاح.