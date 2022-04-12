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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/أكثر-من-15-ألف-لاجئ-من-دونباس-يعبرون-الحدود-الروسية-في-يوم-واحد-1061101034.html
أكثر من 15 ألف لاجئ من دونباس يعبرون الحدود الروسية في يوم واحد
أكثر من 15 ألف لاجئ من دونباس يعبرون الحدود الروسية في يوم واحد
عبر أكثر من 15 ألف لاجئ قادمين من دونباس نقاط التفتيش على الحدود في منطقة روستوف الروسية في يوم واحد. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T07:04+0000
2022-04-12T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لبيان مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية للمنطقة، فإن أكثر من 15 ألف لاجئ عبروا الحدود خلال 24 الساعة الماضية.منذ بداية الصراع، عبر أكثر من 730 ألف لاجئ حدود الدولة الروسية، حسبما أفادت خدمات الطوارئ.وبدأت عملية إجلاء للسكان المدنيين من جمهوريات دونباس على خلفية تفاقم الوضع في منتصف فبراير/شباط. وبعد ذلك، اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونباس، وفي 24 فبراير أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع السلاح.
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أخبار أوكرانيا

أكثر من 15 ألف لاجئ من دونباس يعبرون الحدود الروسية في يوم واحد

07:04 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Maksim Bogodviv / الذهاب إلى بنك الصورأهالي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في محطة "تاغانروغ -1" للسكك الحديدية في منطقة روستوف الروسية، 20 فبراير 2022
أهالي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في محطة تاغانروغ -1 للسكك الحديدية في منطقة روستوف الروسية، 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Maksim Bogodviv
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عبر أكثر من 15 ألف لاجئ قادمين من دونباس نقاط التفتيش على الحدود في منطقة روستوف الروسية في يوم واحد.
ووفقا لبيان مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية للمنطقة، فإن أكثر من 15 ألف لاجئ عبروا الحدود خلال 24 الساعة الماضية.
وجاء في البيان: "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، عبر أكثر من 15 ألف مواطن الحدود لدخول روسيا عبر نقاط التفتيش الواقعة في منطقة روستوف".
منذ بداية الصراع، عبر أكثر من 730 ألف لاجئ حدود الدولة الروسية، حسبما أفادت خدمات الطوارئ.
وبدأت عملية إجلاء للسكان المدنيين من جمهوريات دونباس على خلفية تفاقم الوضع في منتصف فبراير/شباط. وبعد ذلك، اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونباس، وفي 24 فبراير أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع السلاح.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:11 GMT
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