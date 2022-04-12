https://arabic.sputniknews.com/20220412/ألمانيا-تقول-إن-احتياطياتها-من-الغاز-تكفي-حتى-الخريف-1061111198.html
ألمانيا تقول إن احتياطياتها من الغاز تكفي حتى الخريف
ألمانيا تقول إن احتياطياتها من الغاز تكفي حتى الخريف
قال رئيس الشبكة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم الغاز والكهرباء في ألمانيا، كلاس مولر، إن المصادر البديلة واحتياطيات الغاز في ألمانيا ستكون كافية حتى نهاية الصيف... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T10:48+0000
2022-04-12T10:48+0000
2022-04-12T10:48+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
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وقال مولر في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت": ""حتى لو - وأنا أتحدث في حالة مزاجية مشروطة - توقف الغاز عن التدفق من روسيا غدا، وهو ما لا توجد مؤشرات عليه، فإن ألمانيا لديها مصادر أخرى، بالإضافة إلى مرافق التخزين والتي على الرغم من عدم شغلها بشكل كاف، إلا أنها أصبحت بالفعل أكثر من ذلك إلى حد ما".هذا وصرح المستشار الألماني، أولاف شولتز، في وقت سابق، بأن بلاده تبذل كل ما في وسعها وتفعل الكثير من أجل تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، والتي تمثل حوالي نصف وارداتها من الغاز الطبيعي.وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عقد في شارع داونينغ في العاصمة البريطانية لندن: "لن تستورد ألمانيا الفحم الروسي بعد الآن، وبدأت بالفعل في التخلص من اعتمادها ونحن ننوع مصادرنا، ونستثمر على نطاق واسع من أجل إنشاء البنية التحتية التقنية والمادية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي عبر شواطئ شمال ألمانيا"، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.
أخبار ألمانيا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار ألمانيا
ألمانيا تقول إن احتياطياتها من الغاز تكفي حتى الخريف
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قال رئيس الشبكة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم الغاز والكهرباء في ألمانيا، كلاس مولر، إن المصادر البديلة واحتياطيات الغاز في ألمانيا ستكون كافية حتى نهاية الصيف وأوائل سبتمبر، إذا أوقفت روسيا "غدا" إمدادات الغاز.
وقال مولر في مقابلة مع صحيفة
"دي تسايت": ""حتى لو - وأنا أتحدث في حالة مزاجية مشروطة - توقف الغاز عن التدفق من روسيا غدا، وهو ما لا توجد مؤشرات عليه، فإن ألمانيا لديها مصادر أخرى، بالإضافة إلى مرافق التخزين والتي على الرغم من عدم شغلها بشكل كاف، إلا أنها أصبحت بالفعل أكثر من ذلك إلى حد ما".
وأضاف قائلا: "قبل أربعة أسابيع. كان لدينا ما يكفي من الغاز حتى نهاية الصيف أو بداية الخريف. لكني أفعل كل شيء حتى لا يصل هذا الوضع إلى هذا الحد".
هذا وصرح المستشار الألماني، أولاف شولتز، في وقت سابق، بأن بلاده تبذل كل ما في وسعها
وتفعل الكثير من أجل تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، والتي تمثل حوالي نصف وارداتها من الغاز الطبيعي.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عقد في شارع داونينغ في العاصمة البريطانية لندن: "لن تستورد ألمانيا الفحم الروسي بعد الآن، وبدأت بالفعل في التخلص من اعتمادها ونحن ننوع مصادرنا، ونستثمر على نطاق واسع من أجل إنشاء البنية التحتية التقنية والمادية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي عبر شواطئ شمال ألمانيا"، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف"
البريطانية.