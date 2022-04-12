https://arabic.sputniknews.com/20220412/أنشيلوتي-ريال-مدريد-يستطيع-الفوز-بدوري-أبطال-أوروبا-1061121782.html
أنشيلوتي: ريال مدريد يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: ريال مدريد يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا
رأى مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن مباراة اليوم أمام تشيلسي الإنجليزي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا هي كالعقبة،... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:55+0000
2022-04-12T13:55+0000
2022-04-12T13:55+0000
رياضة
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وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالموقعة التي ستقام على ملعب "سنتياغو برنابيو" في مدريد: "لا نفتقر إلى أي شيء لنكون الأبطال، لكن لا يمكن لأي شخص أن يقول إننا في طريقنا للفوز، لأن دوري أبطال أوروبا غاية في الصعوبة".وعن الدفع المعنوي الذي يمتلكه لاعبو فريقه بسبب نتيجة الذهاب الذي اعتبرها البعض "مطمأنة" قال كارلو: "الكل يعرف أنها ستكون مواجهة صعبة، مثل كل مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بصرف النظر عما حدث في مباراة الذهاب، عليك أن تكافح وتنافس".وأشار إلى ضرورة التحلي بالتركيز طوال الـ90 دقيقة، لأنه من "المتوقع أن يلعب تشلسي بقوة"، منوها إلى أن لاعبيه "يعرفون هذه النوعية من المباريات وما يمكن حدوثه، ولن يتم الاسترخاء والتهاون".وقال: "فريقي يشعر بالسعادة، لأنها فرصة رائعة لبلوغ المربع الذهبي".
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رياضة
أنشيلوتي: ريال مدريد يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا
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رأى مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن مباراة اليوم أمام تشيلسي الإنجليزي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا هي كالعقبة، وفي حال تجاوزها فستكون لفريقه القدرة على التتويج باللقب القاري.
وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالموقعة التي ستقام على ملعب "سنتياغو برنابيو" في مدريد: "لا نفتقر إلى أي شيء لنكون الأبطال، لكن لا يمكن لأي شخص أن يقول إننا في طريقنا للفوز، لأن دوري أبطال أوروبا غاية في الصعوبة".
وعن الدفع المعنوي الذي يمتلكه لاعبو فريقه بسبب نتيجة الذهاب الذي اعتبرها البعض "مطمأنة" قال كارلو: "الكل يعرف أنها ستكون مواجهة صعبة، مثل كل مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بصرف النظر عما حدث في مباراة الذهاب، عليك أن تكافح وتنافس".
وأشار إلى ضرورة التحلي بالتركيز طوال الـ90 دقيقة، لأنه من "المتوقع أن يلعب تشلسي بقوة"، منوها إلى أن لاعبيه "يعرفون هذه النوعية من المباريات وما يمكن حدوثه، ولن يتم الاسترخاء والتهاون".
وقال: "فريقي يشعر بالسعادة، لأنها فرصة رائعة لبلوغ المربع الذهبي".