https://arabic.sputniknews.com/20220412/أنصار-الله-السعودية-أنشأت-مجلسا-لا-شرعية-له-للالتفاف-على-العدوان-1061124204.html
"أنصار الله": السعودية أنشأت مجلسا لا شرعية له للالتفاف على العدوان
"أنصار الله": السعودية أنشأت مجلسا لا شرعية له للالتفاف على العدوان
قال سفير الحكومة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية لدى إيران، إبراهيم الديلمي، إن المجلس الرئاسي الذي أعلنه الرئيس عبد ربه منصور هادي "لا شرعية له". 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T14:38+0000
2022-04-12T14:38+0000
2022-04-12T14:38+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أنصار الله
قوات التحالف العربي
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وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المقيم في العاصمة السعودية الرياض، أعلن يوم الخميس 7 أبريل/نيسان في خطاب بثه التلفزيون، تشكيل مجلس قيادة رئاسي في بلاده، يُسلّم بموجبه صلاحياته، في مسعى لتوحيد الصفوف في المعسكر الذي يقاتل "أنصار الله" في البلاد منذ أكثر من 7 سنوات.واعتبر الديلمي في تصريح لقناة "المسيرة" أن "ما قامت به السعودية مؤخرا من إنشاء مجلس لا شرعية له هو محاولة للالتفاف على العدوان السعودي الأمريكي" وفق قوله.وأشار إلى أن الهدنة القائمة "قد تكون بابا لوقف إطلاق النار ورفع الحصار بشكل كامل وإنهاء الاحتلال في حال كانت النوايا صادقة لدى الطرف الآخر".وفي أول هدنة يتم الاتفاق عليها على مستوى البلاد منذ 2014، وافق طرفا الصراع في اليمن على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده.ودخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم السبت، الأول من شهر رمضان الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/إيران-تؤكد-ضرورة-رفع-الحصار-عن-اليمن-ووقف-دائم-لإطلاق-النار-وتوفير-الأجواء-المناسبة-لحوار-يمني-يمني-1061105976.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله, قوات التحالف العربي
"أنصار الله": السعودية أنشأت مجلسا لا شرعية له للالتفاف على العدوان
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قال سفير الحكومة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية لدى إيران، إبراهيم الديلمي، إن المجلس الرئاسي الذي أعلنه الرئيس عبد ربه منصور هادي "لا شرعية له".
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المقيم في العاصمة السعودية الرياض، أعلن يوم الخميس 7 أبريل/نيسان في خطاب بثه التلفزيون، تشكيل مجلس قيادة رئاسي في بلاده، يُسلّم بموجبه صلاحياته، في مسعى لتوحيد الصفوف في المعسكر الذي يقاتل "أنصار الله" في البلاد منذ أكثر من 7 سنوات.
واعتبر الديلمي في تصريح لقناة "المسيرة"
أن "ما قامت به السعودية مؤخرا من إنشاء مجلس لا شرعية له هو محاولة للالتفاف على العدوان السعودي الأمريكي" وفق قوله.
وحول محادثات السلام (المشاورات اليمنية) التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بإشراف مجلس التعاون الخليجي، قال الديلمي إن "التفاوض يجب أن يكون يمنيا سعوديا، وبعدها نذهب إلى العملية السياسية لإعادة اليمن إلى وضعه الطبيعي".
وأشار إلى أن الهدنة القائمة "قد تكون بابا لوقف إطلاق النار ورفع الحصار بشكل كامل وإنهاء الاحتلال في حال كانت النوايا صادقة لدى الطرف الآخر".
وفي أول هدنة يتم الاتفاق عليها على مستوى البلاد منذ 2014، وافق طرفا الصراع في اليمن
على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم السبت، الأول من شهر رمضان الجاري.