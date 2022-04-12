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https://arabic.sputniknews.com/20220412/أنقرة-الطائرات-التركية-بدون-طيار-تمكنت-من-العثور-على-الألغام-المنجرفة-في-البحر-1061127119.html
أنقرة: الطائرات التركية بدون طيار تمكنت من العثور على الألغام المنجرفة في البحر
أنقرة: الطائرات التركية بدون طيار تمكنت من العثور على الألغام المنجرفة في البحر
أعلنت الدفاع التركية أن الطائرات التركية بدون طيار تمكنت من رصد ألغام عائمة في البحر. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T15:28+0000
2022-04-12T15:28+0000
وزارة الدفاع التركية
ألغام
البحر الأسود
أخبار أوكرانيا
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وقال رئيس دائرة الصناعة الدفاعية التركية إسماعيل دمير، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "لقد أضفنا قدرة جديدة إلى طائراتنا بدون طيار. وقد تم الكشف عن الألغام المنجرفة في البحر بنجاح من خلال رادارات الفتحة الاصطناعية المدمجة في الطائرات بدون طيار DzKK ANKA. تهانينا!"هذا وقال وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، يوم الأحد، إن تركيا تحقق في وجود ألغام منجرفة في البحر الأسود حتى التعرف على العدد الدقيق.وفقًا لوزير الدفاع، تتمتع تركيا بعلاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا، وأن كلا البلدين يثقان بتركيا.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء الماضي، اكتشاف لغم بحري جديد قبالة سواحل البلاد في البحر الأسود، وذلك في وقت تتهم فيه موسكو كييف بزرع ألغام بحرية تهدد الملاحة في تلك المنطقة.وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، حذر في وقت سابق من أن الجيش الأوكراني زرع حوالي 420 لغما بالقرب من موانئه البحرية، بعضها في البحر، ولم يستبعد انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور ثم البحر الأبيض المتوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/تركيا-تحقق-في-وجود-ألغام-عائمة-في-البحر-الأسود-1061036469.html
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وزارة الدفاع التركية, ألغام, البحر الأسود, أخبار أوكرانيا

أنقرة: الطائرات التركية بدون طيار تمكنت من العثور على الألغام المنجرفة في البحر

15:28 GMT 12.04.2022
© AP Photo / MARK DUNCANألغام بحرية
ألغام بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / MARK DUNCAN
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أعلنت الدفاع التركية أن الطائرات التركية بدون طيار تمكنت من رصد ألغام عائمة في البحر.
وقال رئيس دائرة الصناعة الدفاعية التركية إسماعيل دمير، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "لقد أضفنا قدرة جديدة إلى طائراتنا بدون طيار. وقد تم الكشف عن الألغام المنجرفة في البحر بنجاح من خلال رادارات الفتحة الاصطناعية المدمجة في الطائرات بدون طيار DzKK ANKA. تهانينا!"
هذا وقال وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، يوم الأحد، إن تركيا تحقق في وجود ألغام منجرفة في البحر الأسود حتى التعرف على العدد الدقيق.
وأضاف أكار: "الألغام في البحر الأسود روسية الصنع، لكننا لا نعرف البلد الذي تركها، ولا يمكننا تحديد العدد. المعلومات في وسائل الإعلام تفيد بوجود حوالي 400 لغم في البحر الأسود، لا نعرف الرقم، مضيفا أن تركيا على اتصال بالسلطات البلغارية والرومانية".
وفقًا لوزير الدفاع، تتمتع تركيا بعلاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا، وأن كلا البلدين يثقان بتركيا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء الماضي، اكتشاف لغم بحري جديد قبالة سواحل البلاد في البحر الأسود، وذلك في وقت تتهم فيه موسكو كييف بزرع ألغام بحرية تهدد الملاحة في تلك المنطقة.
سفينتان حربيتان تركيتان تصلان ميناء نوفوروسيسك الروسي، ضمن تدريبات عسكرية تجريها البحرية التركية تحمل اسم الوطن الأزرق 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
تركيا تحقق في وجود ألغام عائمة في البحر الأسود
10 أبريل, 11:11 GMT
ونشرت وزارة الدفاع التركية بيانا، أشارت فيه إلى "العثور على لغم بحري قبالة سواحل منطقة كفكن بالبحر الأسود واستمرار العمل على تفكيكه"، وهو اللغم الثالث الذي تعلن تركيا اكتشافه في البحر الأسود خلال الفترة الأخيرة.
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، حذر في وقت سابق من أن الجيش الأوكراني زرع حوالي 420 لغما بالقرب من موانئه البحرية، بعضها في البحر، ولم يستبعد انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور ثم البحر الأبيض المتوسط.
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