https://arabic.sputniknews.com/20220412/أنقرة-الطائرات-التركية-بدون-طيار-تمكنت-من-العثور-على-الألغام-المنجرفة-في-البحر-1061127119.html

أنقرة: الطائرات التركية بدون طيار تمكنت من العثور على الألغام المنجرفة في البحر

أنقرة: الطائرات التركية بدون طيار تمكنت من العثور على الألغام المنجرفة في البحر

أعلنت الدفاع التركية أن الطائرات التركية بدون طيار تمكنت من رصد ألغام عائمة في البحر. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T15:28+0000

2022-04-12T15:28+0000

2022-04-12T15:28+0000

وزارة الدفاع التركية

ألغام

البحر الأسود

أخبار أوكرانيا

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وقال رئيس دائرة الصناعة الدفاعية التركية إسماعيل دمير، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "لقد أضفنا قدرة جديدة إلى طائراتنا بدون طيار. وقد تم الكشف عن الألغام المنجرفة في البحر بنجاح من خلال رادارات الفتحة الاصطناعية المدمجة في الطائرات بدون طيار DzKK ANKA. تهانينا!"هذا وقال وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، يوم الأحد، إن تركيا تحقق في وجود ألغام منجرفة في البحر الأسود حتى التعرف على العدد الدقيق.وفقًا لوزير الدفاع، تتمتع تركيا بعلاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا، وأن كلا البلدين يثقان بتركيا.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء الماضي، اكتشاف لغم بحري جديد قبالة سواحل البلاد في البحر الأسود، وذلك في وقت تتهم فيه موسكو كييف بزرع ألغام بحرية تهدد الملاحة في تلك المنطقة.وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، حذر في وقت سابق من أن الجيش الأوكراني زرع حوالي 420 لغما بالقرب من موانئه البحرية، بعضها في البحر، ولم يستبعد انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور ثم البحر الأبيض المتوسط.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/تركيا-تحقق-في-وجود-ألغام-عائمة-في-البحر-الأسود-1061036469.html

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وزارة الدفاع التركية, ألغام, البحر الأسود, أخبار أوكرانيا