https://arabic.sputniknews.com/20220412/أهداف-ريال-مدريد-وتشيلسي-في-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو-1061136823.html
أهداف ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا... فيديو
أهداف ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا... فيديو
فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على منافسه ريال مدريد (3 - 2) في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T21:50+0000
2022-04-12T21:50+0000
2022-04-12T21:51+0000
رياضة
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أقيمت المباراة، اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.أحرز تشيلسي هدفه الأول في الدقيقة 15 عن طريق الانجليزي ماسون ماونت، بينما تمكن الألماني روديجر، من إحراز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 51 من المباراة.وواصل تشيلسي تقدمه بإحراز الهدف الثالث عن طريق تيمو ويرنر، في الدقيقة 75 من عمر المباراة.لكن ريال مدريد استطاع تغيير النتيجة في اللحظات الأخيرة عندما تمكن لوكا مودريتش، من إحراز هدف الريال الأول في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بينما تمكن كريم بنزيما من تسجيل الهدف الثاني للريال في الدقيقة 96.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
أهداف ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا... فيديو
21:50 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 12.04.2022) تابعنا عبر
فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على منافسه ريال مدريد (3 - 2) في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
أقيمت المباراة، اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو
بالعاصمة الإسبانية مدريد.
أحرز تشيلسي هدفه الأول في الدقيقة 15 عن طريق الانجليزي ماسون ماونت، بينما تمكن الألماني روديجر، من إحراز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 51 من المباراة.
وواصل تشيلسي تقدمه بإحراز الهدف الثالث
عن طريق تيمو ويرنر، في الدقيقة 75 من عمر المباراة.
لكن ريال مدريد استطاع تغيير النتيجة في اللحظات الأخيرة عندما تمكن لوكا مودريتش، من إحراز هدف الريال الأول في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بينما تمكن كريم بنزيما من تسجيل الهدف الثاني
للريال في الدقيقة 96.