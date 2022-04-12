https://arabic.sputniknews.com/20220412/أوكرانيا-تقترح-حظر-الموسيقى-الروسية-1061120020.html
أوكرانيا تقترح حظر الموسيقى الروسية
أوكرانيا تقترح حظر الموسيقى الروسية
قدم أعضاء البرلمان الأوكراني مشروع قانون ينص على حظر استنساخ المصنفات الموسيقية التي يؤديها المغنون والموسيقيون الروس عبر الإذاعة والتلفزيون، وفي المؤسسات... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:54+0000
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2022-04-12T13:54+0000
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وينص مشروع القانون على "حظر نسخ الأعمال السمعية والبصرية التي يؤديها مواطنون ومقيمون في الدولة العدو (مسمى لروسيا معترف به رسميا في أوكرانيا) على أراضي أوكرانيا". ويقترح واضعو المبادرة فرض حظر على أداء الموسيقى الروسية "عبر الإذاعة والتلفزيون وأماكن الترفيه ووسائل النقل العام (من شركات النقل العامة والخاصة) وفي المؤسسات التعليمية والمؤسسات الثقافية والترفيهية والفنادق والمطاعم، دور السينما، الأماكن العامة، إلخ".ويرى واضعو المبادرة أن الحظر يجب أن يكون ساري المفعول "للفترة حتى تحرير جميع الأراضي الأوكرانية المحتلة"، والتي تشمل شبه جزيرة القرم الروسية في أوكرانيا، و"وقف العدوان من قبل روسيا الاتحادية".اقرأ أيضا - دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022واقترح النواب فرض حظر من خلال تعديل القانون القائم بالفعل بشأن البث التلفزيوني والإذاعي، والذي ينص على إدخال حصص لبث الأعمال الموسيقية التي يؤديها المطربون والموسيقيون الأوكرانيون.يقترح واضعو مشروع القانون زيادة حصص أداء الموسيقى الأوكرانية على الهواء في المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية بنسبة تصل إلى 50%. الآن هذه الحصة تساوي 35%. "الغرض من اعتماد هذا القانون هو تهيئة الظروف التشريعية لملء هواء المحطات الإذاعية الأوكرانية بشكل موحد بالأعمال الموسيقية للمؤلفين وفناني الأداء الأوكرانيين طوال وقت البث، وزيادة حصة الأغاني باللغة الأوكرانية وحظر النسخ على المنتجات الموسيقية من أصل الدولة المعتدية"، وفقا لما جاء في الوثيقة.واضعو مشروع القانون الذي يحظر الموسيقى الروسية في أوكرانيا مدرجون في قائمة 21 نائبا، معظمهم من حزب "التضامن الأوروبي"، الذي زعيمه هو الرئيس السابق بيترو بوروشنكو. ومع ذلك، من بينهم ممثل عن حزب "خادم الشعب"، الذي يدعم الرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي، وهو رئيس لجنة السياسة الإنسانية والإعلامية، نيكيتا بوتورايف. مشروع القانون قيد النظر حاليا من قبل هذه اللجنة.
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أوكرانيا تقترح حظر الموسيقى الروسية
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قدم أعضاء البرلمان الأوكراني مشروع قانون ينص على حظر استنساخ المصنفات الموسيقية التي يؤديها المغنون والموسيقيون الروس عبر الإذاعة والتلفزيون، وفي المؤسسات الثقافية وفي الأماكن العامة بشكل عام. نُشر نص مشروع القانون اليوم الثلاثاء على موقع البرلمان الأوكراني.
وينص مشروع القانون على "حظر نسخ الأعمال السمعية والبصرية التي يؤديها مواطنون ومقيمون في الدولة العدو (مسمى لروسيا معترف به رسميا في أوكرانيا) على أراضي أوكرانيا". ويقترح واضعو المبادرة فرض حظر على أداء الموسيقى الروسية "عبر الإذاعة والتلفزيون وأماكن الترفيه ووسائل النقل العام (من شركات النقل العامة والخاصة) وفي المؤسسات التعليمية والمؤسسات الثقافية والترفيهية والفنادق والمطاعم، دور السينما، الأماكن العامة، إلخ".
ويرى واضعو المبادرة أن الحظر يجب أن يكون ساري المفعول "للفترة حتى تحرير جميع الأراضي الأوكرانية المحتلة"، والتي تشمل شبه جزيرة القرم الروسية في أوكرانيا، و"وقف العدوان من قبل روسيا الاتحادية".
واقترح النواب فرض حظر من خلال تعديل القانون القائم بالفعل بشأن البث التلفزيوني والإذاعي، والذي ينص على إدخال حصص لبث الأعمال الموسيقية التي يؤديها المطربون والموسيقيون الأوكرانيون.
يقترح واضعو مشروع القانون زيادة حصص أداء الموسيقى الأوكرانية على الهواء في المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية بنسبة تصل إلى 50%. الآن هذه الحصة تساوي 35%. "الغرض من اعتماد هذا القانون هو تهيئة الظروف التشريعية لملء هواء المحطات الإذاعية الأوكرانية بشكل موحد بالأعمال الموسيقية للمؤلفين وفناني الأداء الأوكرانيين طوال وقت البث، وزيادة حصة الأغاني باللغة الأوكرانية وحظر النسخ على المنتجات الموسيقية من أصل الدولة المعتدية"، وفقا لما جاء في الوثيقة.
واضعو مشروع القانون الذي يحظر الموسيقى الروسية في أوكرانيا
مدرجون في قائمة 21 نائبا، معظمهم من حزب "التضامن الأوروبي"، الذي زعيمه هو الرئيس السابق بيترو بوروشنكو. ومع ذلك، من بينهم ممثل عن حزب "خادم الشعب"، الذي يدعم الرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي، وهو رئيس لجنة السياسة الإنسانية والإعلامية، نيكيتا بوتورايف. مشروع القانون قيد النظر حاليا من قبل هذه اللجنة.