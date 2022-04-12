https://arabic.sputniknews.com/20220412/إجراءات-لتغريم-بوريس-جونسون-بسبب-انتهاكه-قواعد-إغلاق-كورونا--1061118806.html
إجراءات لتغريم بوريس جونسون بسبب انتهاكه قواعد إغلاق كورونا
إجراءات لتغريم بوريس جونسون بسبب انتهاكه قواعد إغلاق كورونا
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تغريم رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:06+0000
2022-04-12T13:06+0000
2022-04-12T13:06+0000
بوريس جونسون
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وتابعت الشرطة، أن تغريم جونسون وسوناك، بسبب انتهاكهما لقواعد إغلاق فيروس كورونا، حسب وكالة رويترز.وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن جونسون تلقى إخطارا من شرطة العاصمة باعتزامها إصدار إخطارات جزائية محددة لهم.قال معارضون وبعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم إن جونسون ينبغي أن يستقيل إذا تم تغريمه بسبب خرق القواعد التي فرضها في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.تم التحقيق مع العشرات من السياسيين والمسؤولين بشأن مزاعم بانتهاك الحكومة للقيود الوبائية الخاصة بها.أرسلت الشرطة استبيانات إلى أكثر من 100 شخص، بمن فيهم رئيس الوزراء، وأجرت مقابلات مع الشهود كجزء من التحقيق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بوريس جونسون
إجراءات لتغريم بوريس جونسون بسبب انتهاكه قواعد إغلاق كورونا
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تغريم رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك.
وتابعت الشرطة، أن تغريم جونسون وسوناك، بسبب انتهاكهما لقواعد إغلاق فيروس كورونا، حسب وكالة رويترز.
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن جونسون تلقى إخطارا من شرطة العاصمة باعتزامها إصدار إخطارات جزائية محددة لهم.
قال معارضون
وبعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم إن جونسون ينبغي أن يستقيل إذا تم تغريمه بسبب خرق القواعد التي فرضها في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.
تم التحقيق مع العشرات من السياسيين والمسؤولين بشأن مزاعم بانتهاك الحكومة للقيود الوبائية الخاصة بها.
أرسلت الشرطة استبيانات إلى أكثر من 100 شخص، بمن فيهم رئيس الوزراء، وأجرت مقابلات مع الشهود كجزء من التحقيق.