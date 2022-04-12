عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220412/إجراءات-لتغريم-بوريس-جونسون-بسبب-انتهاكه-قواعد-إغلاق-كورونا--1061118806.html
إجراءات لتغريم بوريس جونسون بسبب انتهاكه قواعد إغلاق كورونا
إجراءات لتغريم بوريس جونسون بسبب انتهاكه قواعد إغلاق كورونا
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تغريم رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:06+0000
2022-04-12T13:06+0000
بوريس جونسون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050705502_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_4c24b3698c743f1e909628b01c5f6a2d.jpg
وتابعت الشرطة، أن تغريم جونسون وسوناك، بسبب انتهاكهما لقواعد إغلاق فيروس كورونا، حسب وكالة رويترز.وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن جونسون تلقى إخطارا من شرطة العاصمة باعتزامها إصدار إخطارات جزائية محددة لهم.قال معارضون وبعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم إن جونسون ينبغي أن يستقيل إذا تم تغريمه بسبب خرق القواعد التي فرضها في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.تم التحقيق مع العشرات من السياسيين والمسؤولين بشأن مزاعم بانتهاك الحكومة للقيود الوبائية الخاصة بها.أرسلت الشرطة استبيانات إلى أكثر من 100 شخص، بمن فيهم رئيس الوزراء، وأجرت مقابلات مع الشهود كجزء من التحقيق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050705502_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_d48f8f13e2aad515ed9946b03a56a327.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوريس جونسون

إجراءات لتغريم بوريس جونسون بسبب انتهاكه قواعد إغلاق كورونا

13:06 GMT 12.04.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTTرئيس الوزراء البريطاني جونسون يزور مركز تطعيم ضد فيروس كورونا في لندن
رئيس الوزراء البريطاني جونسون يزور مركز تطعيم ضد فيروس كورونا في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تغريم رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك.
وتابعت الشرطة، أن تغريم جونسون وسوناك، بسبب انتهاكهما لقواعد إغلاق فيروس كورونا، حسب وكالة رويترز.
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن جونسون تلقى إخطارا من شرطة العاصمة باعتزامها إصدار إخطارات جزائية محددة لهم.
قال معارضون وبعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم إن جونسون ينبغي أن يستقيل إذا تم تغريمه بسبب خرق القواعد التي فرضها في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.
تم التحقيق مع العشرات من السياسيين والمسؤولين بشأن مزاعم بانتهاك الحكومة للقيود الوبائية الخاصة بها.
أرسلت الشرطة استبيانات إلى أكثر من 100 شخص، بمن فيهم رئيس الوزراء، وأجرت مقابلات مع الشهود كجزء من التحقيق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала