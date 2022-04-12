https://arabic.sputniknews.com/20220412/إسرائيل-تزود-دول-اتفاقيات-أبراهام-بأسلحة-وأنظمة-دفاعية-قيمتها-800-مليون-دولار-1061129776.html
إسرائيل تزود دول "اتفاقيات أبراهام" بأسلحة وأنظمة دفاعية قيمتها 800 مليون دولار
إسرائيل تزود دول "اتفاقيات أبراهام" بأسلحة وأنظمة دفاعية قيمتها 800 مليون دولار
بلغت قيمة الصادرات الدفاعية لإسرائيل إلى الدول التي طبعت العلاقات معها في عام 2020 ما يقرب من 800 مليون دولار في العام الماضي. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T16:57+0000
2022-04-12T16:57+0000
2022-04-12T16:57+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار المغرب اليوم
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048937692_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6a86caaca97dfa6386ffe8c163ddc1d2.jpg
ونمت صادرات صناعة الدفاع في البلاد إلى دول العالم بنسبة 36% على أساس سنوي، مدفوعة بالمقام الأول بمجلات الدفاع الجوي وأنظمة وخدمات التدريب، بحسب "بلومبيرغ".وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن 7% من صادراتها (نحو 791 مليون دولار) ذهبت إلى دول اتفاقيات "أبراهام". بلغ إجمالي الصادرات الدفاعية 11.3 مليار دولار ارتفاعا من 8.3 مليار دولار في 2020.تأتي غالبية الإيرادات من أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ما يقرب من 40% من الاتفاقات المبرمة العام الماضي بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، وفقا لوزارة الدفاع.وافقت إسرائيل على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في سلسلة من الصفقات التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020.ومنذ ذلك الحين شهدت إسرائيل والإمارات ازدهار التجارة الثنائية في مجموعة من المجالات، في حين التزمت البحرين والمغرب بتعزيز العلاقات التجارية والأمنية، من بين مجالات التعاون الأخرى.قال وزير الدفاع بيني غانتس إن وزارة الدفاع "وسعت سوقها من خلال تعزيز العلاقات مع المنطقة وكذلك بناء علاقات جديدة مع دول في جميع أنحاء العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20220327/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-اتفاقات-إبراهام-التقت-بسلامنا-القديم-مع-مصر-1060514338.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048937692_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_599e49224626e29b99fd7844315831c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار المغرب اليوم, أخبار السودان اليوم
إسرائيل تزود دول "اتفاقيات أبراهام" بأسلحة وأنظمة دفاعية قيمتها 800 مليون دولار
تابعنا عبر
بلغت قيمة الصادرات الدفاعية لإسرائيل إلى الدول التي طبعت العلاقات معها في عام 2020 ما يقرب من 800 مليون دولار في العام الماضي.
ونمت صادرات صناعة الدفاع في البلاد إلى دول العالم بنسبة 36% على أساس سنوي، مدفوعة بالمقام الأول بمجلات الدفاع الجوي وأنظمة وخدمات التدريب، بحسب "بلومبيرغ".
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن 7% من صادراتها (نحو 791 مليون دولار) ذهبت إلى دول اتفاقيات "أبراهام". بلغ إجمالي الصادرات الدفاعية 11.3 مليار دولار
ارتفاعا من 8.3 مليار دولار في 2020.
تأتي غالبية الإيرادات من أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ما يقرب من 40% من الاتفاقات المبرمة العام الماضي بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، وفقا لوزارة الدفاع.
وافقت إسرائيل على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في سلسلة من الصفقات التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020.
ومنذ ذلك الحين شهدت إسرائيل والإمارات ازدهار التجارة الثنائية في مجموعة من المجالات، في حين التزمت البحرين
والمغرب بتعزيز العلاقات التجارية والأمنية، من بين مجالات التعاون الأخرى.
قال وزير الدفاع بيني غانتس إن وزارة الدفاع "وسعت سوقها من خلال تعزيز العلاقات مع المنطقة وكذلك بناء علاقات جديدة مع دول في جميع أنحاء العالم".