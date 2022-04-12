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إصابة 5 أشخاص على الأقل بحادث إطلاق نار في محطة مترو أنفاق بروكلين الأمريكية
https://arabic.sputniknews.com/20220412/إصابة-5-أشخاص-على-الأقل-بحادث-إطلاق-النار-في-محطة-مترو-أنفاق-بروكلين-الأمريكية-1061121254.html
إصابة 5 أشخاص على الأقل بحادث إطلاق نار في محطة مترو أنفاق بروكلين الأمريكية
إصابة 5 أشخاص على الأقل بحادث إطلاق نار في محطة مترو أنفاق بروكلين الأمريكية
أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 5 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في محطة ميترو أنفاق في مدينة بروكلين الأمريكية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:47+0000
2022-04-12T13:47+0000
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العالم

إصابة 5 أشخاص على الأقل بحادث إطلاق نار في محطة مترو أنفاق بروكلين الأمريكية

13:47 GMT 12.04.2022
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 5 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في محطة ميترو أنفاق في مدينة بروكلين الأمريكية.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:49 GMT
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