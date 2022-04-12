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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220412/إعلام-العثور-على-نخبة-من-القوات-الخاصة-للولايات-المتحدة-وبريطانيا-في-أوكرانيا-1061121283.html
إعلام: العثور على نخبة من القوات الخاصة للولايات المتحدة وبريطانيا في أوكرانيا
إعلام: العثور على نخبة من القوات الخاصة للولايات المتحدة وبريطانيا في أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي إلى تواجد وحدات النخبة من القوات الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية في أوكرانيا. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:49+0000
2022-04-12T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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فبحسب مراسل صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، جورج مالبرونو، فإن الحديث يدور حول جنود الخدمة الجوية البريطانية الخاصة (SAS) وجنود الوحدة العملياتية الأولى لقوات "دلتا" الخاصة التابعة للجيش الأمريكي.وقال الصحفي، في إشارة إلى مصدر في المخابرات الفرنسية، إن القوات الخاصة الأجنبية كانت موجودة على أراضي أوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة الروسية.هذا وصرح سيرغي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية، في 25 مارس، أنه يعمل في أوكرانيا أكثر من 6500 مرتزق أجنبي من 62 دولة. وأشار إلى أنه سيتم تدميرهم بلا رحمة.في نهاية فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية لتجريد أوكرانيا من السلاح ووصف فلاديمير بوتين هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وتقوم القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. لقد أكملوا بالفعل المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، وقللوا بشكل كبير من القدرة القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي للعملية في الإدارة العسكرية الروسية يسمى تحرير دونباس.
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أخبار أوكرانيا

إعلام: العثور على نخبة من القوات الخاصة للولايات المتحدة وبريطانيا في أوكرانيا

13:49 GMT 12.04.2022
© REUTERS / ROMAN BALUKأعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / ROMAN BALUK
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أشار تقرير إعلامي إلى تواجد وحدات النخبة من القوات الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية في أوكرانيا.
فبحسب مراسل صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، جورج مالبرونو، فإن الحديث يدور حول جنود الخدمة الجوية البريطانية الخاصة (SAS) وجنود الوحدة العملياتية الأولى لقوات "دلتا" الخاصة التابعة للجيش الأمريكي.
جورج مالبرونو، مراسل صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، يعلن عن تواجد وحدات نخبة من القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية في أوكرانيا.
جورج مالبرونو، مراسل صحيفة لو فيجارو الفرنسية، يعلن عن تواجد وحدات نخبة من القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
جورج مالبرونو، مراسل صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، يعلن عن تواجد وحدات نخبة من القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية في أوكرانيا.
وقال الصحفي، في إشارة إلى مصدر في المخابرات الفرنسية، إن القوات الخاصة الأجنبية كانت موجودة على أراضي أوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة الروسية.

وقال مالبرونو: "الروس لا يتجاهلون هذا، فهم يعرفون ما هي الحرب السرية".

هذا وصرح سيرغي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية، في 25 مارس، أنه يعمل في أوكرانيا أكثر من 6500 مرتزق أجنبي من 62 دولة. وأشار إلى أنه سيتم تدميرهم بلا رحمة.
في نهاية فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية لتجريد أوكرانيا من السلاح ووصف فلاديمير بوتين هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وتقوم القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. لقد أكملوا بالفعل المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، وقللوا بشكل كبير من القدرة القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي للعملية في الإدارة العسكرية الروسية يسمى تحرير دونباس.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:49 GMT
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