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https://arabic.sputniknews.com/20220412/إعلام-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-تهدد-هيمنة-الدولار-1061104143.html
إعلام: العقوبات المفروضة على روسيا تهدد هيمنة الدولار
إعلام: العقوبات المفروضة على روسيا تهدد هيمنة الدولار
أشار تقرير إعلامي ألماني إلى أن العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها يمكن أن تحرم الدولار من موقعه المهيمن في العالم. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T08:12+0000
2022-04-12T08:13+0000
اقتصاد
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وفي وقت سابق، اعترفت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، بأن التأثير العالمي للعملة الأمريكية قد يضعف بسبب الإجراءات التقييدية ضد موسكو. وبحسب المقال الذي نشرته صحيفة Tagesspiegel الألمانية، قالت جوبيناث: "نحن نتحدث عن عقوبات مصممة لمنع احتياطيات النقد الأجنبي والأوراق المالية الروسية في الخارج. إن حقيقة أن الغرب بدأ في استخدام الدولار كسلاح، تنذر بالخطر في العديد من البلدان، بما في ذلك الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا".وبحسب وسائل الإعلام، فإن بكين ونيودلهي تحاولان بنشاط تقليص دور الدولار في الاقتصاد الدولي. حيث أنشأت الصين، على وجه الخصوص، نظيرا لنظام SWIFT للرسائل المالية العالمية يسمى CIPS، حيث يهيمن اليوان. وفي الواقع، تساعد الهند روسيا في الالتفاف على العقوبات من خلال إحياء نظام خاص للمدفوعات بين الدول. على الرغم من التعقيد والتكلفة، فإنها ستسمح بالمعاملات التجارية. ومع ذلك، وفقًا للمؤلف، لا يوجد بديل حقيقي للعملة الأمريكية حتى الآن ومن غير المرجح أن تفقد مركزها المهيمن في المستقبل القريب. وسيتعين على الصين استثمار 3.2 تريليون دولار في احتياطيات النقد الأجنبي لهذا الغرض، ولكن من الصعب القيام بذلك باليورو والين، خاصة وأن أوروبا واليابان تدعمان العقوبات ضد موسكو. أما بالنسبة للعملات "الصغيرة" ، فمن غير المرجح أن يتم استثمارها بمبالغ كبيرة، بحسب ما ذكر في المقال.
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اقتصاد

إعلام: العقوبات المفروضة على روسيا تهدد هيمنة الدولار

08:12 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 08:13 GMT 12.04.2022)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أشار تقرير إعلامي ألماني إلى أن العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها يمكن أن تحرم الدولار من موقعه المهيمن في العالم.
وفي وقت سابق، اعترفت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، بأن التأثير العالمي للعملة الأمريكية قد يضعف بسبب الإجراءات التقييدية ضد موسكو.
وبحسب المقال الذي نشرته صحيفة Tagesspiegel الألمانية، قالت جوبيناث: "نحن نتحدث عن عقوبات مصممة لمنع احتياطيات النقد الأجنبي والأوراق المالية الروسية في الخارج. إن حقيقة أن الغرب بدأ في استخدام الدولار كسلاح، تنذر بالخطر في العديد من البلدان، بما في ذلك الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا".
وشدد المقال على أن "الدول الأخرى تخشى الآن أنه إذا تم تغيير القواعد الخاصة بروسيا، فيمكن تغييرها للعالم بأسره".
وبحسب وسائل الإعلام، فإن بكين ونيودلهي تحاولان بنشاط تقليص دور الدولار في الاقتصاد الدولي. حيث أنشأت الصين، على وجه الخصوص، نظيرا لنظام SWIFT للرسائل المالية العالمية يسمى CIPS، حيث يهيمن اليوان. وفي الواقع، تساعد الهند روسيا في الالتفاف على العقوبات من خلال إحياء نظام خاص للمدفوعات بين الدول. على الرغم من التعقيد والتكلفة، فإنها ستسمح بالمعاملات التجارية.
ومع ذلك، وفقًا للمؤلف، لا يوجد بديل حقيقي للعملة الأمريكية حتى الآن ومن غير المرجح أن تفقد مركزها المهيمن في المستقبل القريب. وسيتعين على الصين استثمار 3.2 تريليون دولار في احتياطيات النقد الأجنبي لهذا الغرض، ولكن من الصعب القيام بذلك باليورو والين، خاصة وأن أوروبا واليابان تدعمان العقوبات ضد موسكو. أما بالنسبة للعملات "الصغيرة" ، فمن غير المرجح أن يتم استثمارها بمبالغ كبيرة، بحسب ما ذكر في المقال.
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