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https://arabic.sputniknews.com/20220412/إعلام-سريلانكيون-يفرون-إلى-الهند-المجاورة-بسبب-تدهور-الوضع-الاقتصادي-1061111679.html
إعلام: سريلانكيون يفرون إلى الهند المجاورة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي
إعلام: سريلانكيون يفرون إلى الهند المجاورة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي
يفر السريلانكيون إلى الهند وسط نقص في الغذاء والسلع الأساسية في البلاد، وفقًا لتقارير IANS. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T11:10+0000
2022-04-12T11:10+0000
سريلانكا
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وبحسب المنشور، وصلت دفعة أخرى من 19 لاجئًا إلى الهند، يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للاجئين لأسباب اقتصادية من سريلانكا إلى 39 شخصًا. قال السريلانكيون الذين وصلوا إنهم باعوا ممتلكاتهم في الجزيرة لدفع ثمن رحلة بالقارب إلى الهند. أضافتIANS أن السلطات المحلية وضعت اللاجئين في مخيم في ولاية تاميل نادو، وتوقعوا موجة كبيرة من سكان سريلانكا.تشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948. الأزمة ناتجة عن نقص النقد الأجنبي الناجم عن تقييد تدفق السياح بسبب جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى عدم قدرة الدولة على شراء الوقود الكافي. ضربت جائحة كوفيد-19 قطاع السياحة في الجزيرة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، بشكل حاد، كما انخفضت التحويلات من السريلانكيين العاملين في الخارج. هناك نقص حاد في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والوقود والغاز في البلاد. تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 13 ساعة بسبب نقص النقد الأجنبي لاستيراد الوقود.
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سريلانكا

إعلام: سريلانكيون يفرون إلى الهند المجاورة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي

11:10 GMT 12.04.2022
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte مسافرون يرتدون كمامات في قطار مزدحم متجه نحو العاصمة، وسط مخاوف من انتشار مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19)، في كولومبو، سريلانكا، 8 يوليو 2020.
مسافرون يرتدون كمامات في قطار مزدحم متجه نحو العاصمة، وسط مخاوف من انتشار مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19)، في كولومبو، سريلانكا، 8 يوليو 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
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يفر السريلانكيون إلى الهند وسط نقص في الغذاء والسلع الأساسية في البلاد، وفقًا لتقارير IANS.
وبحسب المنشور، وصلت دفعة أخرى من 19 لاجئًا إلى الهند، يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للاجئين لأسباب اقتصادية من سريلانكا إلى 39 شخصًا. قال السريلانكيون الذين وصلوا إنهم باعوا ممتلكاتهم في الجزيرة لدفع ثمن رحلة بالقارب إلى الهند. أضافتIANS أن السلطات المحلية وضعت اللاجئين في مخيم في ولاية تاميل نادو، وتوقعوا موجة كبيرة من سكان سريلانكا.

في وقت سابق، تخلفت وزارة المال السريلانكية عن سداد ديونها الخارجية لفترة مؤقتة، في انتظار إعادة هيكلة تلك الالتزامات بموجب برنامج التكيف الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

تشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948. الأزمة ناتجة عن نقص النقد الأجنبي الناجم عن تقييد تدفق السياح بسبب جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى عدم قدرة الدولة على شراء الوقود الكافي. ضربت جائحة كوفيد-19 قطاع السياحة في الجزيرة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، بشكل حاد، كما انخفضت التحويلات من السريلانكيين العاملين في الخارج. هناك نقص حاد في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والوقود والغاز في البلاد. تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 13 ساعة بسبب نقص النقد الأجنبي لاستيراد الوقود.
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