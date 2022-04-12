https://arabic.sputniknews.com/20220412/إعلام-محمد-صلاح-ثالث-المرشحين-للفوز-بالكرة-الذهبية-1061137241.html
إعلام: محمد صلاح ثالث المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
إعلام: محمد صلاح ثالث المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
ذكرت تقارير غربية أن محمد صلاح، كابتن المنتخب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي ثالث المرشحين للتنافس على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T22:02+0000
2022-04-12T22:02+0000
2022-04-12T22:02+0000
ليفربول
مجتمع
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ونقل الموقع الإلكتروني في "الجول" أن محمد صلاح يأتي في المركز الثالث، متفوقا على كيليان مبابي الفرنسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الذي حل رابعا.وأشار تقرير الموقع الإلكتروني إلى أن قائد المنتخب المصري لم ينجح في تسجيل أي هدف مع فريقه الإنجليزي، منذ شهر فبراير/شباط الماضي، بالرغم من تمريرته الرائعة لزميله السنغالي، ساديو ماني، والذي نجح خلالها من تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام مانشستر سيتي.في حين أشار الموقع الإلكتروني "أر أم سي سبورت"، مساء اليوم السبت، إلى أن محمد صلاح يأتي رابعا في ترتيب المنافسين على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.وأكد الموقع أن صلاح يأتي رابعا بعد كل من كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/تصريحات-جديدة-لمحمد-صلاح-تعيد-الجدل-حول-تجديد-عقده-مع-ليفربول-فيديو-1061001988.html
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ليفربول, مجتمع
إعلام: محمد صلاح ثالث المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
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ذكرت تقارير غربية أن محمد صلاح، كابتن المنتخب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي ثالث المرشحين للتنافس على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.
ونقل الموقع الإلكتروني في "الجول" أن محمد صلاح يأتي في المركز الثالث، متفوقا على كيليان مبابي الفرنسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الذي حل رابعا.
وأشار تقرير الموقع الإلكتروني إلى أن قائد المنتخب المصري لم ينجح في تسجيل أي هدف مع فريقه الإنجليزي
، منذ شهر فبراير/شباط الماضي، بالرغم من تمريرته الرائعة لزميله السنغالي، ساديو ماني، والذي نجح خلالها من تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام مانشستر سيتي.
في حين أشار الموقع الإلكتروني "أر أم سي سبورت"
، مساء اليوم السبت، إلى أن محمد صلاح يأتي رابعا في ترتيب المنافسين على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.
وأكد الموقع أن صلاح يأتي رابعا بعد كل من كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ.