عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220412/إعلام-محمد-صلاح-ثالث-المرشحين-للفوز-بالكرة-الذهبية-1061137241.html
إعلام: محمد صلاح ثالث المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
إعلام: محمد صلاح ثالث المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
ذكرت تقارير غربية أن محمد صلاح، كابتن المنتخب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي ثالث المرشحين للتنافس على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T22:02+0000
2022-04-12T22:02+0000
ليفربول
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059428677_0:0:2301:1295_1920x0_80_0_0_4c432a0f5ecb29cb4ca188bdc3cee8be.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني في "الجول" أن محمد صلاح يأتي في المركز الثالث، متفوقا على كيليان مبابي الفرنسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الذي حل رابعا.وأشار تقرير الموقع الإلكتروني إلى أن قائد المنتخب المصري لم ينجح في تسجيل أي هدف مع فريقه الإنجليزي، منذ شهر فبراير/شباط الماضي، بالرغم من تمريرته الرائعة لزميله السنغالي، ساديو ماني، والذي نجح خلالها من تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام مانشستر سيتي.في حين أشار الموقع الإلكتروني "أر أم سي سبورت"، مساء اليوم السبت، إلى أن محمد صلاح يأتي رابعا في ترتيب المنافسين على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.وأكد الموقع أن صلاح يأتي رابعا بعد كل من كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/تصريحات-جديدة-لمحمد-صلاح-تعيد-الجدل-حول-تجديد-عقده-مع-ليفربول-فيديو-1061001988.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059428677_94:0:2205:1583_1920x0_80_0_0_970b421ec5c943c02dc34238adcb8881.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ليفربول, مجتمع

إعلام: محمد صلاح ثالث المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

22:02 GMT 12.04.2022
© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALOنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO
تابعنا عبرTelegram
ذكرت تقارير غربية أن محمد صلاح، كابتن المنتخب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي ثالث المرشحين للتنافس على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.
ونقل الموقع الإلكتروني في "الجول" أن محمد صلاح يأتي في المركز الثالث، متفوقا على كيليان مبابي الفرنسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الذي حل رابعا.
لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
تصريحات جديدة لمحمد صلاح تعيد الجدل حول تجديد عقده مع ليفربول... فيديو
9 أبريل, 10:13 GMT
وأشار تقرير الموقع الإلكتروني إلى أن قائد المنتخب المصري لم ينجح في تسجيل أي هدف مع فريقه الإنجليزي، منذ شهر فبراير/شباط الماضي، بالرغم من تمريرته الرائعة لزميله السنغالي، ساديو ماني، والذي نجح خلالها من تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام مانشستر سيتي.
في حين أشار الموقع الإلكتروني "أر أم سي سبورت"، مساء اليوم السبت، إلى أن محمد صلاح يأتي رابعا في ترتيب المنافسين على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.
وأكد الموقع أن صلاح يأتي رابعا بعد كل من كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала