عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220412/إقالة-مدرب-من-منصبه-بعد-توجيهه-نطحة-للحكم-المساعد-1061110058.html
إقالة مدرب من منصبه بعد توجيهه نطحة للحكم المساعد
إقالة مدرب من منصبه بعد توجيهه نطحة للحكم المساعد
طرد مدرب برازيلي من منصبه بعدما قام بنطح الحكم المساعدة خلال لقاء فريقه في مباراة ربع النهائي. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T10:36+0000
2022-04-12T10:36+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/57/1020315732_0:41:3497:2008_1920x0_80_0_0_6316cf93219147ecbf99cf071e92ce8f.jpg
وقام رافائيل سوريانو بنطح الحكم المساعدة، مارسييلا نيتو، في أنفها أثناء مشاجرة حصل بسببها على بطاقة حمراء وتم طرده بعد ذلك.وخسر ديسبورتيفو فيروفاريا 1-3 أمام خصمه إسبيريتو سانتو في مباراة ربع النهائي، ولم يوافق المدرب على قرار الحكم بإنهاء الشوط الأول، حيث كان فريقه لا يزال على وشك تنفيذ ركلة ركنية. ليركض العديد من اللاعبين إلى الملعب ويبدؤون في الجدال مع الحكم، ليوجه سوريانو نطحة إلى أنف الحكم المساعدة مارسييلا نيتو، أثناء المناوشة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/57/1020315732_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_51c7b321196fcbb422edaf389c0c7213.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

إقالة مدرب من منصبه بعد توجيهه نطحة للحكم المساعد

10:36 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصوركرة القدم
كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
طرد مدرب برازيلي من منصبه بعدما قام بنطح الحكم المساعدة خلال لقاء فريقه في مباراة ربع النهائي.
وقام رافائيل سوريانو بنطح الحكم المساعدة، مارسييلا نيتو، في أنفها أثناء مشاجرة حصل بسببها على بطاقة حمراء وتم طرده بعد ذلك.

وقام نادي ديسبورتيفو فيروفياريا البرازيلي بإقالة مدربه رافاييل سوريانو، على خلفية الحادثة، بحسب ما نقل موقع El Universo.

وخسر ديسبورتيفو فيروفاريا 1-3 أمام خصمه إسبيريتو سانتو في مباراة ربع النهائي، ولم يوافق المدرب على قرار الحكم بإنهاء الشوط الأول، حيث كان فريقه لا يزال على وشك تنفيذ ركلة ركنية. ليركض العديد من اللاعبين إلى الملعب ويبدؤون في الجدال مع الحكم، ليوجه سوريانو نطحة إلى أنف الحكم المساعدة مارسييلا نيتو، أثناء المناوشة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала