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إيران تؤكد ضرورة رفع الحصار عن اليمن ووقف دائم لإطلاق النار وتوفير الأجواء المناسبة لحوار يمني يمني
إيران تؤكد ضرورة رفع الحصار عن اليمن ووقف دائم لإطلاق النار وتوفير الأجواء المناسبة لحوار يمني يمني
استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، سفير حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن التابعة لجماعة "أنصار الله" إبراهيم الديلمي. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T08:43+0000
2022-04-12T08:43+0000
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وأكد عبد اللهيان، خلال اللقاء، على "ضرورة رفع الحصار عن اليمن وإجراء وقف إطلاق نار دائم وتوفير الأجواء المناسبة لحوار يمني يمني"، موضحا أن "الشعب اليمني سيحدد مصيره بنفسه انطلاقاً من وعيه ومقاومته".من جانبه، أشاد الديلمي بمواقف إيران حكومة وشعبا في دعم اليمن، وأطلع عبد اللهيان على عملية وقف إطلاق النار المؤقت وآخر المستجدات في البلاد.واعتبرت إيران، أمس الاثنين، أن حل الأزمة في اليمن يقتضي إجراء محادثات بين جميع الأطراف اليمنية ووقفا لإطلاق النار.جاء هذا في إيجاز صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، تعليقا على قرار عبد ربه منصور هادي نقل سلطته لمجلس رئاسي.وقال خطيب زادة: "ليس أمام اليمن خيار سوى رفع الحصار ووقف إطلاق النار والمحادثات الوطنية بمشاركة جميع الفئات". وأكد أن "الحل اليمني بالتأكيد داخل اليمن وليس خارجه، ونحن ندعم كل الحلول التي تلبي إرادة ومصير الشعب اليمني".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس اليمني السابق نقل سلطته إلى مجلس رئاسي وتكليفه بالتفاوض مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي تدعمها طهران.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.أودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

إيران تؤكد ضرورة رفع الحصار عن اليمن ووقف دائم لإطلاق النار وتوفير الأجواء المناسبة لحوار يمني يمني

08:43 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، سفير حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن التابعة لجماعة "أنصار الله" إبراهيم الديلمي.
وأكد عبد اللهيان، خلال اللقاء، على "ضرورة رفع الحصار عن اليمن وإجراء وقف إطلاق نار دائم وتوفير الأجواء المناسبة لحوار يمني يمني"، موضحا أن "الشعب اليمني سيحدد مصيره بنفسه انطلاقاً من وعيه ومقاومته".
من جانبه، أشاد الديلمي بمواقف إيران حكومة وشعبا في دعم اليمن، وأطلع عبد اللهيان على عملية وقف إطلاق النار المؤقت وآخر المستجدات في البلاد.
واعتبرت إيران، أمس الاثنين، أن حل الأزمة في اليمن يقتضي إجراء محادثات بين جميع الأطراف اليمنية ووقفا لإطلاق النار.
جاء هذا في إيجاز صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، تعليقا على قرار عبد ربه منصور هادي نقل سلطته لمجلس رئاسي.
وقال خطيب زادة: "ليس أمام اليمن خيار سوى رفع الحصار ووقف إطلاق النار والمحادثات الوطنية بمشاركة جميع الفئات". وأكد أن "الحل اليمني بالتأكيد داخل اليمن وليس خارجه، ونحن ندعم كل الحلول التي تلبي إرادة ومصير الشعب اليمني".
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس اليمني السابق نقل سلطته إلى مجلس رئاسي وتكليفه بالتفاوض مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي تدعمها طهران.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
أودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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