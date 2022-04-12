https://arabic.sputniknews.com/20220412/إيران-تنفي-تعليق-أنشطتها-بسفارتها-في-أفغانستان-1061114287.html

إيران تنفي تعليق أنشطتها بسفارتها في أفغانستان

إيران تنفي تعليق أنشطتها بسفارتها في أفغانستان

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تعليق أنشطتها بسفارتها في أفغانستان، مؤكدة أن جميع البعثات والمقار الدبلوماسية الإيرانية تواصل مهامها. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "جميع بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان مفتوحة وتواصل نشاطها".وأكد حطيب زاده أنه "من المتوقع أن تضمن الهيئة الحاكمة لأفغانستان بمسؤولية حماية الأمن الكامل للدبلوماسيين والمرافق الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية في أفغانستان".وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قالت، في وقت سابق، إن "الأقسام القنصلية في السفارة الإيرانية في أفغانستان قد أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر من أجل منح الخارجية الأفغانية الضمانات اللازمة لتوفير أجواء أمنة للبعثات الإيرانية".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، القائم بأعمال سفارة أفغانستان في طهران، وذلك في أعقاب الهجوم على السفارة الإيرانية في كابول والقنصلية في هرات.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "المدير العام لجنوب آسيا بوزارة الخارجية استدعى القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران للاحتجاج بشدة على الاعتداءات على سفارة إيران في كابول والقنصلية في هرات".ودعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، إلى تأمين سفارتها وبعثاتها في أفغانستان، وذلك على خلفية مظاهرات أمام مقرات دبلوماسية تابعة لطهران في كابول وهرات، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بسوء معاملة للاجئين الأفغان في إيران.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، أن "التجمعات أمام سفارة بلاده في كابول والقنصلية في هرات، شهدت رمي حجارة على المباني".وذّكر خطيب زاده "السلطات في كابول بمسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية ومباني القنصليات والسفارات الموجودة على الأراضي الأفغانية"، محذرا مما وصفهم بالمتآمرين ضد العلاقة بين أفغانستان وإيران.وقال: "يجب توفير الأمن الكامل لسفارات وبعثات جمهورية إيران الإسلامية في هرات ومدن أفغانستان الأخرى بشكل كامل والضمانات اللازمة للتشغيل الآمن لهذه البعثات".وشدد خطيب زاده، على أنه "للأسف يتم نشر بعض المقاطع والتعليقات بهدف إظهار إيران وأفغانستان بأنهما دولتا إرهاب، وهو ما يستهدف مشاعر شعبي البلدين".

https://arabic.sputniknews.com/20220412/إيران-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الأفغانية-في-طهران-عقب-أحداث-الأمس-1061107095.html

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