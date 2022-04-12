اتفاقيات مينسك: لماذا لم يتم إيقاف جريمة الإبادة الجماعية؟

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لماذا احتاج الأمر إلى اتفاقية ثانية؟

على الرغم من صدور اتفاقية وقف إطلاق النار إلا أن الأعمال القتالية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك تواصلت واحتدمت في مطار دونيتسك وقرب بلدة ديبالتسيفو حيث لاحت ملامح محاصرة قوات كبيرة من الجيش الأوكراني.

ومن أجل وقف إطلاق النار صدرت وثيقة إجراءات تنفيذ اتفاقية مينسك. واحتوت الوثيقة على 13 بندا وأطلق عليها اسم "مينسك – 2". ودعمها "إعلان رباعية النورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا).