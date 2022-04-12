اتفاقيات مينسك: لماذا لم يتم إيقاف جريمة الإبادة الجماعية؟

اقترح رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2014 تشكيل مجموعة الاتصالات لحل نزاع دونباس من ممثلي روسيا ومنظمة الأمن والتعاون وأوكرانيا.
وفي سبتمبر/أيلول من نفس العام قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة الحل السلمي.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان هناك إجماع على ضرورة وقف الأعمال القتالية التي كبدت طرفي النزاع خسائر كبيرة. وكانت القوات الأوكرانية تمكنت أواسط أغسطس/آب 2014 من محاصرة مدينتي لوغانسك ودونيتسك جزئيا وفرضت سيطرتها على مدن أخرى تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين منها ماريوبول. ومن جهتها شنت قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك هجوما معاكسا وتمكنت من إلحاق خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية.
اقترح رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2014 تشكيل مجموعة الاتصالات لحل نزاع دونباس من ممثلي روسيا ومنظمة الأمن والتعاون وأوكرانيا.
وفي سبتمبر/أيلول من نفس العام قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة الحل السلمي.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان هناك إجماع على ضرورة وقف الأعمال القتالية التي كبدت طرفي النزاع خسائر كبيرة. وكانت القوات الأوكرانية تمكنت أواسط أغسطس/آب 2014 من محاصرة مدينتي لوغانسك ودونيتسك جزئيا وفرضت سيطرتها على مدن أخرى تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين منها ماريوبول. ومن جهتها شنت قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك هجوما معاكسا وتمكنت من إلحاق خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية.
من ومتى تبنى اتفاقيات مينسك؟
اتفاقيات مينسك هي مجموعة الوثائق الخاصة بحل نزاع دونباس التي ذيلت بتواقيع ممثلي مجموعة الاتصالات الثلاثية، أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسميت باتفاقيات مينسك نسبة إلى المدينة التي تم فيها توقيعها. واتفاقية مينسك الأولى وقعها ممثلو منظمة الأمن والتعاون وروسيا وأوكرانيا ورئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
من ومتى تبنى اتفاقيات مينسك؟
اتفاقيات مينسك هي مجموعة الوثائق الخاصة بحل نزاع دونباس التي ذيلت بتواقيع ممثلي مجموعة الاتصالات الثلاثية، أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسميت باتفاقيات مينسك نسبة إلى المدينة التي تم فيها توقيعها. واتفاقية مينسك الأولى وقعها ممثلو منظمة الأمن والتعاون وروسيا وأوكرانيا ورئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
لماذا احتاج الأمر إلى اتفاقية ثانية؟
على الرغم من صدور اتفاقية وقف إطلاق النار إلا أن الأعمال القتالية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك تواصلت واحتدمت في مطار دونيتسك وقرب بلدة ديبالتسيفو حيث لاحت ملامح محاصرة قوات كبيرة من الجيش الأوكراني.
ومن أجل وقف إطلاق النار صدرت وثيقة إجراءات تنفيذ اتفاقية مينسك. واحتوت الوثيقة على 13 بندا وأطلق عليها اسم "مينسك – 2". ودعمها "إعلان رباعية النورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا).
لماذا احتاج الأمر إلى اتفاقية ثانية؟
على الرغم من صدور اتفاقية وقف إطلاق النار إلا أن الأعمال القتالية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك تواصلت واحتدمت في مطار دونيتسك وقرب بلدة ديبالتسيفو حيث لاحت ملامح محاصرة قوات كبيرة من الجيش الأوكراني.
ومن أجل وقف إطلاق النار صدرت وثيقة إجراءات تنفيذ اتفاقية مينسك. واحتوت الوثيقة على 13 بندا وأطلق عليها اسم "مينسك – 2". ودعمها "إعلان رباعية النورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا).
ما هي الإجراءات الرئيسية اللازم اتخاذها بموجب اتفاقيات مينسك؟
نصت اتفاقيات مينسك على وقف النار وابعاد القوات عن خط التماس وحظر الأسلحة الثقيلة قرب خط التماس وتبادل الأسرى، وألزمت أوكرانيا بإدخال مفهوم "اللامركزية" على الدستور، وتبني قانون يمنح مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وضعا متميزا، وإجراء الانتخابات المحلية هناك مع الأخذ في الاعتبار مواقف ممثلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وكان من الممكن أن تبدأ كييف تستعيد السيطرة على حدود الدولة بعد إجراء الانتخابات في دونباس.
ما هي الإجراءات الرئيسية اللازم اتخاذها بموجب اتفاقيات مينسك؟
نصت اتفاقيات مينسك على وقف النار وابعاد القوات عن خط التماس وحظر الأسلحة الثقيلة قرب خط التماس وتبادل الأسرى، وألزمت أوكرانيا بإدخال مفهوم "اللامركزية" على الدستور، وتبني قانون يمنح مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وضعا متميزا، وإجراء الانتخابات المحلية هناك مع الأخذ في الاعتبار مواقف ممثلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وكان من الممكن أن تبدأ كييف تستعيد السيطرة على حدود الدولة بعد إجراء الانتخابات في دونباس.
من يتحقق من تنفيذ الاتفاقيات؟
كان يجب أن يتحقق مراقبو منظمة الأمن والتعاون من تنفيذ الاتفاقيات بمساعدة دبلوماسيي رباعية النورماندي. وأنيطت هذه المهمة أيضا إلى مركز المراقبة والتنسيق المشترك. واضطرت روسيا في عام 2017 إلى الانسحاب من المركز بسبب العراقيل التي وضعتها أوكرانيا عليها.
من يتحقق من تنفيذ الاتفاقيات؟
كان يجب أن يتحقق مراقبو منظمة الأمن والتعاون من تنفيذ الاتفاقيات بمساعدة دبلوماسيي رباعية النورماندي. وأنيطت هذه المهمة أيضا إلى مركز المراقبة والتنسيق المشترك. واضطرت روسيا في عام 2017 إلى الانسحاب من المركز بسبب العراقيل التي وضعتها أوكرانيا عليها.
كيف جرى تنفيذ اتفاقيات مينسك؟
لم يتمكن الطرفان خلال المباحثات التي دامت على مدى 8 أعوام من تحقيق النجاح إلا في إطار أحد البنود الـ13 الخاص بتبادل الأسرى. وفي ما يخص بقية البنود لم تلتزم كييف بها حيث احتلت قواتها بلدات قرب خط التماس وظهرت هناك معدات عسكرية ثقيلة أوكرانية.
ومن جهتها، أصرت كييف على ضرورة استعادة السيطرة على الحدود قبل إجراء الانتخابات. وتبنى البرلمان الأوكراني في عام 2015 قانونا بشأن وضع متميز لدونباس، ولكنه اشترط لإدخاله إلى حيز التنفيذ إجراء الانتخابات المحلية وهو ما يتناقض مع أحكام اتفاقية مينسك الثانية.
كيف جرى تنفيذ اتفاقيات مينسك؟
لم يتمكن الطرفان خلال المباحثات التي دامت على مدى 8 أعوام من تحقيق النجاح إلا في إطار أحد البنود الـ13 الخاص بتبادل الأسرى. وفي ما يخص بقية البنود لم تلتزم كييف بها حيث احتلت قواتها بلدات قرب خط التماس وظهرت هناك معدات عسكرية ثقيلة أوكرانية.
ومن جهتها، أصرت كييف على ضرورة استعادة السيطرة على الحدود قبل إجراء الانتخابات. وتبنى البرلمان الأوكراني في عام 2015 قانونا بشأن وضع متميز لدونباس، ولكنه اشترط لإدخاله إلى حيز التنفيذ إجراء الانتخابات المحلية وهو ما يتناقض مع أحكام اتفاقية مينسك الثانية.
ما هي صيغة شتاينماير؟
أقرت مجموعة الاتصالات في عام 2019 ما يسمى بصيغة شتاينماير المدعوة لضمان تنفيذ الاتفاقيات. ووفقها، كان يجب أن يدخل قانون الوضع المتميز لمنطقة دونباس إلى حيز التنفيذ بعد أن تعترف منظمة الأمن والتعاون بالانتخابات المحلية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. كما جددت صيغة شتاينماير مطلب إبعاد القوات عن خط التماس. ولم يرض المتطرفون اليمينيون في كييف عن تبني صيغة شتاينماير. ولم يتمكن الطرفان من الاتفاق على نظام إجراء الانتخابات.
ما هي صيغة شتاينماير؟
أقرت مجموعة الاتصالات في عام 2019 ما يسمى بصيغة شتاينماير المدعوة لضمان تنفيذ الاتفاقيات. ووفقها، كان يجب أن يدخل قانون الوضع المتميز لمنطقة دونباس إلى حيز التنفيذ بعد أن تعترف منظمة الأمن والتعاون بالانتخابات المحلية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. كما جددت صيغة شتاينماير مطلب إبعاد القوات عن خط التماس. ولم يرض المتطرفون اليمينيون في كييف عن تبني صيغة شتاينماير. ولم يتمكن الطرفان من الاتفاق على نظام إجراء الانتخابات.
متى وصلت اتفاقيات مينسك إلى طريق مسدود بشكل نهائي؟
حاول الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي أن يحل مشكلة التزام أوكرانيا بالاتفاقيات، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذه المهمة، إذ رفض عناصر كتيبة "ازوف" المتكونة من المتطرفين وكانت موجودة في بلدة زولوتويه بمقاطعة لوغانسك، رفضوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تنفيذ الأوامر الصادرة عن زيلينسكي بتسليم أسلحتهم، وهددوا بزيادة الحجم العددي لكتيبتهم.
وفي عام 2020 شدد الطرف الأوكراني لهجته، مصرّا على ضرورة إعادة النظر في اتفاقيات مينسك لكيلا تشترط إجراء الانتخابات في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك لبدء كييف باستعادة السيطرة على الحدود الأوكرانية الروسية. وفضلا عن ذلك اقترح زيلينسكي أن يتم فض الاشتباك بين قوات كييف من جهة وقوات دونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى في قطاعات محددة وليس على خط التماس كله.
متى وصلت اتفاقيات مينسك إلى طريق مسدود بشكل نهائي؟
حاول الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي أن يحل مشكلة التزام أوكرانيا بالاتفاقيات، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذه المهمة، إذ رفض عناصر كتيبة "ازوف" المتكونة من المتطرفين وكانت موجودة في بلدة زولوتويه بمقاطعة لوغانسك، رفضوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تنفيذ الأوامر الصادرة عن زيلينسكي بتسليم أسلحتهم، وهددوا بزيادة الحجم العددي لكتيبتهم.
وفي عام 2020 شدد الطرف الأوكراني لهجته، مصرّا على ضرورة إعادة النظر في اتفاقيات مينسك لكيلا تشترط إجراء الانتخابات في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك لبدء كييف باستعادة السيطرة على الحدود الأوكرانية الروسية. وفضلا عن ذلك اقترح زيلينسكي أن يتم فض الاشتباك بين قوات كييف من جهة وقوات دونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى في قطاعات محددة وليس على خط التماس كله.
ماذا تغير في الفترة 2020 – 2021؟
أبلغ زيلينسكي وسائل الإعلام الأوكرانية في ديسمبر/كانون الأول 2020 أنه يرتئي الانسحاب من اتفاقيات مينسك ولكنه لا يستطيع أن يفعل هذا خشية أن يرفع الأوروبيون العقوبات المفروضة على روسيا.
وشهد عام 2021 عدة اجتماعات لمستشاري رؤساء دول "رباعية النورماندي" السياسيين، ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق التقدم على طريق حل نزاع دونباس. ووصلت جهود الحل الدبلوماسي إلى طريق مسدود في بداية ديسمبر/كانون الأول 2021، وبدأ التصعيد العسكري على خط التماس.
ماذا تغير في الفترة 2020 – 2021؟
أبلغ زيلينسكي وسائل الإعلام الأوكرانية في ديسمبر/كانون الأول 2020 أنه يرتئي الانسحاب من اتفاقيات مينسك ولكنه لا يستطيع أن يفعل هذا خشية أن يرفع الأوروبيون العقوبات المفروضة على روسيا.
وشهد عام 2021 عدة اجتماعات لمستشاري رؤساء دول "رباعية النورماندي" السياسيين، ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق التقدم على طريق حل نزاع دونباس. ووصلت جهود الحل الدبلوماسي إلى طريق مسدود في بداية ديسمبر/كانون الأول 2021، وبدأ التصعيد العسكري على خط التماس.
المشاركون في مسيرة معارضة بالقرب من مبنى الإدارة الرئاسية لأوكرانيا في كييف يطالبون بالتخلي عن المفاوضات مع دونباس، مارس 2020
المشاركون في مسيرة معارضة بالقرب من مبنى الإدارة الرئاسية لأوكرانيا في كييف يطالبون بالتخلي عن المفاوضات مع دونباس، مارس 2020