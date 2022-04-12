https://arabic.sputniknews.com/20220412/احتجاجات-في-أفغانستان-ضد-وحشية-إيرانية-في-معاملة-اللاجئين-1061113692.html

احتجاجات في أفغانستان ضد "وحشية إيرانية" في معاملة اللاجئين

احتجاجات في أفغانستان ضد "وحشية إيرانية" في معاملة اللاجئين

تظاهر العشرات من الأفغان، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الأعمال الوحشية" الإيرانية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T11:57+0000

2022-04-12T11:57+0000

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وأظهر مقطع فيديو، تم تدولة على نطاق واسع، تعرض عدد من اللاجئين للضرب، حسب "أ ف ب".وأكدت إيران إغلاقها لبعثاتها في أفغانستان حتى إشعار آخر "وتأكيدات بالأمن الكامل".وتظاهر نحو 200 أفغاني، في ميدان في وسط كابول، حاملين شعارات "على إيران أن توقف قسوتها" و"نريد العدالة"، وذلك بعد ظهور الفيديو الذي يظهر فيه حرس الحدود الإيرانيون ومدنيون يضربون الأفغان.ونفى مسؤولون إيرانيون مقاطع الفيديو ووصفوها بأنها "لا أساس لها من الصحة وغير صالحة". اندلعت الاحتجاجات لأول مرة يوم الاثنين، في هرات، المدينة الغربية التي تعمل كمنصة انطلاق للأفغان الراغبين في العبور إلى إيران - رسميًا وغير قانوني.ودعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، إلى تأمين سفارتها وبعثاتها في أفغانستان، وذلك على خلفية مظاهرات أمام مقرات دبلوماسية تابعة لطهران في كابول وهرات، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بسوء معاملة للاجئين الأفغان في إيران.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في بيان، أن "التجمعات أمام سفارة بلاده في كابول والقنصلية في هرات، شهدت رمي حجارة على المباني".

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إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم