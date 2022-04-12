https://arabic.sputniknews.com/20220412/ارتفاع-أسعار-الذهب-في-مصر-بعد-زيادة-عالمية-1061127291.html
ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد زيادة عالمية
ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد زيادة عالمية
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مدفوعة بالمقام الأول بارتفاع الأسعار العالمية، والتي استجابت إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والذي واصل تسجيله مستويات غير... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T15:35+0000
2022-04-12T15:35+0000
2022-04-12T15:35+0000
أسعار الذهب اليوم
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وخلال تعاملات الثلاثاء، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 1.55% إلى 1978 دولارا للأوقية، فيما ارتفعت أسعار التسليم الفوري بنسبة 1.05% إلى 1974 دولارا، بحسب بيانات "بلومبيرغ".وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 8.5% عما كان عليه قبل عام، وهي أعلى وتيرة منذ أواخر عام 1981.وفي مصر، وخلال منتصف التعاملات، ارتفع سعر الذهب عيار 24 بمقدار 6 جنيهات إلى 1168 جنيها، فيما زاد عيار 21 بمقدار 5 جنيهات مسجلا 1017 جنيها، بحسب صحيفة "المصري اليوم".وزاد سعر الذهب عيار 18 اليوم فى مصر بمقدار 4 جنيهات ليسجل 876 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب الذي ترتبط أسعاره بالذهب عيار 21 نحو 8198 جنيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/معدل-التضخم-في-أمريكا-يبلغ-85-لأول-مرة-منذ-عام-1981-1061125904.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن, اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد زيادة عالمية
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مدفوعة بالمقام الأول بارتفاع الأسعار العالمية، والتي استجابت إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والذي واصل تسجيله مستويات غير مسبوقة منذ 4 عقود.
وخلال تعاملات الثلاثاء، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس
بنسبة 1.55% إلى 1978 دولارا للأوقية، فيما ارتفعت أسعار التسليم الفوري بنسبة 1.05% إلى 1974 دولارا، بحسب بيانات "بلومبيرغ".
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلك
ارتفع بنسبة 8.5% عما كان عليه قبل عام، وهي أعلى وتيرة منذ أواخر عام 1981.
وفي مصر، وخلال منتصف التعاملات، ارتفع سعر الذهب عيار 24 بمقدار 6 جنيهات إلى 1168 جنيها، فيما زاد عيار 21 بمقدار 5 جنيهات مسجلا 1017 جنيها، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وزاد سعر الذهب عيار 18 اليوم فى مصر بمقدار 4 جنيهات ليسجل 876 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب الذي ترتبط أسعاره بالذهب عيار 21 نحو 8198 جنيها.