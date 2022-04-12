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ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 5 بالمئة
ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 5 بالمئة
أظهرت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار النفط العالمية بمعدل نمو وصل إلى 5 بالمئة. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:58+0000
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اقتصاد
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موسكو-سبوتنيك. وبحلول الساعة 16:27 بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران لخام برنت بنسبة 5.14 بالمئة، إلى 103.54 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو/أيار - بنسبة 4.97 بالمئة إلى 98.98 دولار.وتعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية من ارتفاع الدولار الأمريكي لثامن جلسة على التوالي أمام سلة من العملات المنافسة. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 5 بالمئة

13:58 GMT 12.04.2022
© REUTERS / Angus Mordantنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Angus Mordant
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أظهرت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار النفط العالمية بمعدل نمو وصل إلى 5 بالمئة.
موسكو-سبوتنيك. وبحلول الساعة 16:27 بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران لخام برنت بنسبة 5.14 بالمئة، إلى 103.54 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو/أيار - بنسبة 4.97 بالمئة إلى 98.98 دولار.
هذا وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية، تزامناً مع العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا والتوتر المتزايد بين الغرب وموسكو المصحوب بعقوبات غربية غير مسبوقة على روسيا.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية من ارتفاع الدولار الأمريكي لثامن جلسة على التوالي أمام سلة من العملات المنافسة. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
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