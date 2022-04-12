https://arabic.sputniknews.com/20220412/ارتفاع-أسعار-النفط-العالمية-بنسبة-5-بالمئة-1061122225.html
ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 5 بالمئة
ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 5 بالمئة
أظهرت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار النفط العالمية بمعدل نمو وصل إلى 5 بالمئة. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:58+0000
2022-04-12T13:58+0000
2022-04-12T13:58+0000
اقتصاد
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موسكو-سبوتنيك. وبحلول الساعة 16:27 بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران لخام برنت بنسبة 5.14 بالمئة، إلى 103.54 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو/أيار - بنسبة 4.97 بالمئة إلى 98.98 دولار.وتعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية من ارتفاع الدولار الأمريكي لثامن جلسة على التوالي أمام سلة من العملات المنافسة. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 5 بالمئة
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أظهرت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار النفط العالمية بمعدل نمو وصل إلى 5 بالمئة.
موسكو-سبوتنيك. وبحلول الساعة 16:27 بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران لخام برنت بنسبة 5.14 بالمئة، إلى 103.54 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو/أيار - بنسبة 4.97 بالمئة إلى 98.98 دولار.
هذا وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية، تزامناً مع العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا والتوتر المتزايد بين الغرب وموسكو المصحوب بعقوبات غربية غير مسبوقة على روسيا.
وتعرضت أسعار النفط
لضغوط إضافية من ارتفاع الدولار الأمريكي لثامن جلسة على التوالي أمام سلة من العملات المنافسة. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.