https://arabic.sputniknews.com/20220412/ارتفاع-حصيلة-شهادات-الـ18-في-بنكي-الأهلي-ومصر-1061127762.html
ارتفاع حصيلة شهادات الـ18% في بنكي الأهلي ومصر
ارتفاع حصيلة شهادات الـ18% في بنكي الأهلي ومصر
كشف مسؤولان مصرفيان ارتفاع حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بفائد 18% سنويًّا في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 523 مليار جنيه. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T15:43+0000
2022-04-12T15:43+0000
2022-04-12T15:43+0000
اقتصاد
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وبحسب موقع "المال" المتخصص في الاقتصاد، قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، إن "حصيلة الشهادة ذات العائد السنوي 18% في بنك مصر بلغت 166 مليار جنيه حتى الآن"، بينما قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح، إن "البنك جمع حصيلة من الشهادات ذات العائد 18% بلغت 357 مليار جنيه".وفي 21 مارس/ آذار الماضي، طرح بنكا الأهلي المصري، ومصر، شهادة بعائد سنوي 18%، على أن يُصرَف عائدها شهريًّا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
ارتفاع حصيلة شهادات الـ18% في بنكي الأهلي ومصر
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كشف مسؤولان مصرفيان ارتفاع حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بفائد 18% سنويًّا في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 523 مليار جنيه.
وبحسب موقع "المال
" المتخصص في الاقتصاد، قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، إن "حصيلة الشهادة ذات العائد السنوي 18% في بنك مصر بلغت 166 مليار جنيه حتى الآن"، بينما قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح، إن "البنك جمع حصيلة من الشهادات ذات العائد 18% بلغت 357 مليار جنيه".
وفي 21 مارس/ آذار الماضي، طرح بنكا الأهلي المصري، ومصر، شهادة بعائد سنوي 18%، على أن يُصرَف عائدها شهريًّا.