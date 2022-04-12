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ارتفاع حصيلة شهادات الـ18% في بنكي الأهلي ومصر
ارتفاع حصيلة شهادات الـ18% في بنكي الأهلي ومصر
كشف مسؤولان مصرفيان ارتفاع حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بفائد 18% سنويًّا في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 523 مليار جنيه. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T15:43+0000
2022-04-12T15:43+0000
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وبحسب موقع "المال" المتخصص في الاقتصاد، قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، إن "حصيلة الشهادة ذات العائد السنوي 18% في بنك مصر بلغت 166 مليار جنيه حتى الآن"، بينما قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح، إن "البنك جمع حصيلة من الشهادات ذات العائد 18% بلغت 357 مليار جنيه".وفي 21 مارس/ آذار الماضي، طرح بنكا الأهلي المصري، ومصر، شهادة بعائد سنوي 18%، على أن يُصرَف عائدها شهريًّا.
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن

ارتفاع حصيلة شهادات الـ18% في بنكي الأهلي ومصر

15:43 GMT 12.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHرجل يحسب أمواله بينما يستخدم الآخرون أجهزة الصراف الآلي في البنك الأهلي المصري حيث تكثف مصر جهودها لإبطاء انتشار فيروس كورونا
رجل يحسب أمواله بينما يستخدم الآخرون أجهزة الصراف الآلي في البنك الأهلي المصري حيث تكثف مصر جهودها لإبطاء انتشار فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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كشف مسؤولان مصرفيان ارتفاع حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بفائد 18% سنويًّا في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 523 مليار جنيه.
وبحسب موقع "المال" المتخصص في الاقتصاد، قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، إن "حصيلة الشهادة ذات العائد السنوي 18% في بنك مصر بلغت 166 مليار جنيه حتى الآن"، بينما قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح، إن "البنك جمع حصيلة من الشهادات ذات العائد 18% بلغت 357 مليار جنيه".
وفي 21 مارس/ آذار الماضي، طرح بنكا الأهلي المصري، ومصر، شهادة بعائد سنوي 18%، على أن يُصرَف عائدها شهريًّا.
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