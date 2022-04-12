https://arabic.sputniknews.com/20220412/ارتفاع-طفيف-لأسعار-الذهب-مع-استمرار-الطلب-على-أصول-الملاذ-الآمن-1061100445.html
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن
سجل سعر الذهب ارتفاعا بشكل معتدل في افتتاح تداولات اليوم مع استمرار الطلب على المعدن الثمين كأصل "موثوق" للادخار في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T06:44+0000
2022-04-12T06:44+0000
2022-04-12T06:44+0000
اقتصاد
أسعار الذهب اليوم
ارتفاع
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وفقا لبيانات التداول، فقد ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو/حزيران المقبل في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 11.8 دولار أي بنسبة 0.61% إلى 1960 دولار للأونصة.كما أشارت البيانات إلى ارتفاع العقود الآجلة للفضة لشهر مايو/أيار بنسبة 1.51% لتصل إلى 25.365 دولار للأونصة.وأوضحت البيانات أنه لا يزال الطلب على الذهب مرتفعا حيث تدعم التوترات على المسرح العالمي الطلب على الأصول الأكثر أمانا. بالإضافة إلى ذلك، ينتبه المستثمرون إلى التسارع المستمر للتضخم العالمي ويفكرون في المعدن الثمين كأصل ملاذ آمن في هذه الحالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/البنك-المركزي-الروسي-يحدد-موعد-شراء-الذهب-من-البنوك-1060461874.html
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اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, ارتفاع
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن
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سجل سعر الذهب ارتفاعا بشكل معتدل في افتتاح تداولات اليوم مع استمرار الطلب على المعدن الثمين كأصل "موثوق" للادخار في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية.
وفقا لبيانات التداول، فقد ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو/حزيران المقبل في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 11.8 دولار أي بنسبة 0.61% إلى 1960 دولار للأونصة.
كما أشارت البيانات إلى ارتفاع العقود الآجلة للفضة لشهر مايو/أيار بنسبة 1.51% لتصل إلى 25.365 دولار للأونصة.
وأوضحت البيانات أنه لا يزال الطلب على الذهب مرتفعا حيث تدعم التوترات على المسرح العالمي الطلب على الأصول الأكثر أمانا. بالإضافة إلى ذلك، ينتبه المستثمرون إلى التسارع المستمر للتضخم العالمي ويفكرون في المعدن الثمين كأصل ملاذ آمن في هذه الحالة.