https://arabic.sputniknews.com/20220412/الأردن-انخفاض-الدين-المحلي-244-مليون-دينار-1061104864.html
الأردن... انخفاض الدين المحلي 244 مليون دينار
الأردن... انخفاض الدين المحلي 244 مليون دينار
قالت وزارة المال الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن الدين الحكومي انخفض خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T08:21+0000
2022-04-12T08:21+0000
2022-04-12T08:21+0000
أخبار الأردن
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وحسب موقع عمون نيوز الأردني، فقد انخفض الدين بمقدار 244 مليون دينار. (الدولار الأمريكي يساوي 0.71 دينار أردني)وسبب الانخفاض، حسب الوزارة، هو سداد الحكومة لسندات محلية بقيمة 311 مليون دينار. وانخفض الدين بمقدار 244 مليون دينار، وذلك عن مستواه نهاية عام 2021. وسددت الحكومة سندات وأذونات خزينة بمبلغ 311 مليون دينار، مما أحدث تراجعا في الدين المحلي. وانخفض الدين الخارجي بمبلغ 68 مليون دينار نتيجة لقيام الحكومة بتسديد المبالغ المستحقة وانخفاض أسعار صرف العملات مقابل الدولار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأردن... انخفاض الدين المحلي 244 مليون دينار
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قالت وزارة المال الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن الدين الحكومي انخفض خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وحسب موقع عمون نيوز الأردني
، فقد انخفض الدين بمقدار 244 مليون دينار. (الدولار الأمريكي يساوي 0.71 دينار أردني)
وسبب الانخفاض، حسب الوزارة، هو سداد الحكومة
لسندات محلية بقيمة 311 مليون دينار. وانخفض الدين بمقدار 244 مليون دينار، وذلك عن مستواه نهاية عام 2021. وسددت الحكومة سندات وأذونات خزينة بمبلغ 311 مليون دينار، مما أحدث تراجعا في الدين المحلي.
وانخفض الدين الخارجي بمبلغ 68 مليون دينار نتيجة لقيام الحكومة بتسديد المبالغ المستحقة وانخفاض أسعار صرف العملات مقابل الدولار.